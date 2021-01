Science Biggest News: Cele mai importante știri ale anului 2020 (I)

Foto: NASA/JPL-Caltech Foto: NASA/JPL-Caltech









Foto: nasaspaceflight.com Foto: nasaspaceflight.com





O selecție a celor mai importante noutăți științifice de anul trecut – ea prezintă ce ne-au oferit mai bun cercetătorii, pierderile pe care le-am suferit și avertizările de rigoare pentru cazurile în care știința este trecută cu vederea.Pentru un scurt timp la sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020 se părea că suntem pe punctul de a vedea unul din cele mai spectaculoase evenimente cosmice posibile: explozia lui Betelgeuse, steaua strălucitoare din constelația Orion. Însă această supergigantă roșie, așteptată să devină o supernovă cândva în următorii 100.000 de ani, a început brusc să pălească. Unii au speculat că steaua este pe moarte și va exploda repede, devenind luminoasă ca Luna și vizibilă și pe timpul zilei – deci nu vom mai aștepta 100 de milenii. Dar s-a constatat că este doar niște praf care blochează vederea. Betelgeuse, mai avem de așteptat...Dacă 2020 avea nevoie de o mascotă, nu putea fi decât bondarul ucigaș. Invadatorii au apărut în SUA în aprilie, provocând oroare. Oamenii de știință au vorbit despre „un bondar șocant de mare” (5 cm!) și „ceva dintr-un film de groază”.Foto: Washington State Department of AgricultureBondarii sunt cel mai bine cunoscuți pentru capacitatea lor de a devasta un stup de albine în Asia lor nativă, chiar dacă albinele de acolo și-au dezvoltat unele mecanisme de apărare. Însă în SUA albinele nu au evoluat odată cu bondarii, fiind fără apărare împotriva prădătorilor. Specialiștii se străduiesc să-i izoleze și să-i nimicească înainte de a face prăpăd printre albinele americane, care și așa mor cu o viteză alarmantă.În octombrie, NASA ne-a stârnit cu un comunicat de presă misterios: va face în curând un „anunț senzațional” despre Lună. Toți s-au întrecut în pronosticuri și cei mai mulți au fost dezamăgiți când n-a fost vorba despre extratereștri. Dar și adevărata știre – că oamenii de știință au descoperit semnele prezenței apei înghețate pretutindeni pe suprafața lunară – a fost cu adevărat emoționantă.Pe la începutul lui ianuarie am scris despre informații că un virus necunoscut a infectat oameni în Wuhan, China. Din fericire, am consemnat, nu existau dovezi că virusul s-ar putea răspândi. Dacă personalul din sănătate s-ar îmbolnăvi, atunci ar fi motive de îngrijorare.Acum știm cele care s-au petrecut și nimeni n-ar vrea să le retrăiască. Este limpede că trebuie să fim mai bine pregătiți data viitoare – pentru că vom mai trăi o pandemie cândva și sunt semne că s-ar putea să fie mai rău.O știre mai pozitivă din sănătate: a doua mare epidemie de Ebola din istorie a încetat vara trecută. În precedenții doi ani, boala a infectat 3.400 de oameni din Republica Democrată Congo, omorând 2.280. Din fericire, exista ceva nou împotriva epidemiei: un vaccin. OMS a coordonat o campanie care a inoculat 300.000 de oameni, iar testarea și urmărirea agresivă a contacților au permis și ele punerea sub control a epidemiei.Când SpaceX a fost lansată cu astronauți spre Stația Spațială Internațională a început o nouă eră în călătoriile spațiale ale SUA. De la închiderea programului navetelor spațiale, NASA n-a mai putut efectua lansări de pe pământ american, plătind în schimb Rusiei pentru locuri la bordul navei Soyuz. Lansarea reușită din noiembrie de la Kennedy Space Center din Florida reprezintă zorii erei echipajelor comerciale ale NASA.