Cașaloții, animalele cu cel mai mare creier de pe Pământ

Cașaloții (sperm whales/physeter macrocephalus) sunt cele mai mari balene cu dinți, cu un cap enorm și cel mai mare creier dintre toate animalele de pe Pământ. Aceste animale sunt renumite pentru vânatul de caracatițe uriașe și de asemenea altă pradă ce se mai găsește până la 3km adâncime în ocean, scrie Livescience.





Cașaloții sunt singura specie care mai este în viață din genul Physeter și sunt mai apropriați delfinilor decât balenelor. Numele de "sperm whales" vine de la primele baleniere care au confundat uleiul vâscos găsit într un organ din capul acestor balene cu sperma, spune Zoological Society of London (ZSL).

Oamenii au vânat cașaloții o perioada extinsă de timp prin anii 1800 și 1900 pentru uleiul de spermanțet pentru a fi folosit la iluminatul cu lămpi, la fabricarea lumânărilor, cosmeticelor și la producerea altor produse potrivit Național Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Masculii pot să ajungă până la 18 metri lungime și cântăresc până la 62.8 tone. Femelele sunt mai mici, ajung până la 11 metri lungime și 16.5 tone potrivit Whale and Dolphin Conservation (WDC)Vânătoarea de balene este acum interzisă în cele mai multe țări, iar schimbul comercial a încetat în cea mai mare parte. Orișicât, populația de cașaloți trebuie să își revină în urma vânătorii de balene trecute și rămân vulnerabile extincției conform Internațional Union for Conservation of Nature (IUCN).