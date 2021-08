Cercetătorii au calculat un număr uluitor de zecimale ale lui Pi, stabilind un nou record mondial

Constanta este cunoscută acum până la un nivel incredibil de precizie, cercetătorii calculând nu mai puțin de 62,8 trilioane de zecimale ale sale cu ajutorul unui supercalculator.S-ar putea să recunoști Pi, a cărei valoare este raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc, datorită primelor 10 cifre ale sale, n=3,141592653, însă după virgulă urmează un număr infinit de zecimale.Pentru a scrie toate cifrele calculate acum de cercetătorii elvețieni ai avea nevoie de aproape 35 de miliarde de coli de hârtie A4, acestea cântărind aproximativ 52% din masa totală a Empire State Building, emblematicul zgârie-nori din New York.Punerea la cap a tuturor colilor ar forma o linie de aproximativ 10 milioane de kilometri.Întregul calcul a durat 108 zile și 9 ore, depășind și recordul de rapiditate stabilit anterior de Google în 2019 și apoi în 2020 de către North Alabama Charitable Computing care a calculat Pi până la 50 de trilioane de zecimale.Recordul stabilit în 2020 a avut nevoie de 8 luni pentru calcularea zecimalelor, supercalculatorul de la DAViS (Center for Data Analytics, Visualization and Simulation) folosit acum de cercetătorii elvețieni reușind performanța de 3,5 ori mai rapid.„Am vrut să îndeplinim mai multe obiective cu tentativa de stabilire a recordului”, afirmă Dr Heiko Rölke, directorul DAViS.Reușita urmează să fie omologată de Cartea Guiness a Recordurilor Mondiale, cercetătorii publicând până atunci doar ultimele 10 zecimale la care au ajuns, care, dacă ești curios, sunt 7817924264.