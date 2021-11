VIDEO Un Youtuber a închiriat un elicopter pentru a răspunde unei probleme controversate de fizică

Întrebarea în cauză a fost pusă în 2014 la un examen de intrare în Echipa de Fizică a Statelor Unite și s-a dovedit controversată fiindcă aproape nimeni nu se putea pune de acord asupra răspunsului.Mai mult, numeroase persoane resping în continuare, și după șapte ani de zile, răspunsul oferit de Asociația Americană a Profesorilor de Fizică. Acest lucru l-a motivat pe Derek Muller, creierul din spatele canalului Veritasium de pe Youtube, să ofere o demonstrație ce nu poate fi contestată a soluției corecte.Pentru a face acest lucru el a fost nevoit să închirieze un elicopter și să cumpere o frânghie deoarece întrebarea ipotetică se referea la o astfel de problemă (Muller are aproape 13 milioane de urmăritori pe Youtube deci probabil își poate permite închirierea unui aparat de zbor).„Un elicopter zboară în plan orizontal la o viteză constantă. Un cablu uniform perfect flexibil este suspendat sub elicopter; coeficientul de frecare al aerului nu este neglijabil. Care din următoarele diagrame ilustrează cel mai bine forma luată de cablu pe măsură ce elicopterul zboară înspre dreapta?”, stipulează problema.Celor care au participat la examen li s-au dat cinci diagrame din care să aleagă.FOTO: IFL ScienceÎntrebarea s-a dovedit una controversată în rândul studenților, fanilor științei dar și fizicienilor.În noul său videoclip care are deja peste patru milioane de vizualizări pe Youtube, Muller a vorbit și cu autorul întrebării, profesorul Paul Stanley, care a relatat modul în care numeroase persoane care au dat examenul și-au construit ulterior propria versiune a scenariului ipotetic pentru a-și demonstra răspunsul (sau răspunsul pe care ei l-au considerat corect).Un sondaj postat pe canalul Veritasium a arătat de asemenea că nu există vreun consens asupra diagramei corecte, deși diagrama C a primit cele mai multe voturi, urmată de B și apoi D.Crezi că ai răspunsul corect? Poți vedea experimentul și explicația pentru răspunsul corect în videoclipul de mai jos: