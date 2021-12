Ziua Matematicii în India: Povestea lui Ramanujan, indianul care fără a avea o pregătire formală a stăpânit trigonometria la 12 ani și a adus contribuții substanțiale în matematică

Deși nu a avut aproape nicio pregătire formală în matematică pură, a adus contribuții substanțiale la analiza matematică, teoria numerelor, serii infinite și fracții continue, inclusiv soluții la probleme matematice considerate pe atunci ca fiind de nerezolvat.





Ramanujan și-a dezvoltat inițial propriile cercetări independent de lumea matematicii, potrivit lui Hans Eysenck: "A încercat să le atragă interesul celor mai importanți matematicieni profesioniști în privința activității sale, dar a eșuat în cea mai mare parte. Ceea ce avea să le arate era prea nou, prea necunoscut și, în plus, prezentat în moduri neobișnuite; nu puteau fi deranjați".





În timpul scurtei sale vieți, Ramanujan a compilat în mod independent aproape 3.900 de rezultate (în principal identități și ecuații).





Multe dintre ele erau complet noi; rezultatele sale originale și extrem de neconvenționale au deschis domenii complet noi și au inspirat un număr imens de cercetări ulterioare. Dintre miile sale de rezultate, toate, cu excepția a zece sau douăzeci s-au dovedit a fi corecte.

În România, Ziua Matematicii se sărbătorește, începând de anul acesta, pe 10 ianuarie, data de naștere a lui Grigore Constantin Moisil.

Ramanujan a fost un matematician indian prodigios care, în ciuda faptului că nu a avut o pregătire formală în concepte matematice avansate, a stăpânit trigonometria la vârsta de 12 ani și a continuat să aducă mari contribuții la concepte matematice precum teoria numerelor, seriile infinite și fracțiile continue.Viața acestui matematician excepțional de talentat a fost portretizată de actorul britanico-indian Dev Patel în filmul "The Man Who Knew Infinity" din 2015.Filmul explorează prietenia dintre Ramanujan și profesorul Hardy și dezvăluie copilăria trăită de Ramanujan în India.Matematicianul indian s-a născut la 22 decembrie 1887, la Erode, în Tamil Nadu. Ramanujan s-a înscris la Colegiul Pachaiyappa din Madras la vârsta de 14 ani.În 1912, Ramanujan lucra la autoritatea portuară din Madras, unde calitățile sale au fost recunoscute de către unii dintre colegii săi de muncă, unul dintre aceștia recomandându-l profesorului GH Hardy de la al Universității Cambridge.L-a întâlnit pe Hardy în 1913, iar la un an după aceea a mers la Colegiul Trinity, unde s-a perfecționat sub tutela englezului.Și-a primit diploma de la Cambridge în 1916 și a publicat mai multe lucrări strălucite cu ajutorul lui Hardy.Ramanujan a murit pe 26 aprilie 1920 la doar 32 de ani din cauza deteriorării stării de sănătate, el fiind afectat aproape toată viața de probleme cronice de sănătate precum tuberculoza sau deficiena severă de vitamine.