Portretul primului britanic cunoscut din era noastra: brunet, ochi albastri si o culoare foarte inchisa a pielii

Cunoscut sub numele Cheddar Man, dupa numele cheilor in care a fost descoperit scheletul sau, in sud-vestul Angliei, acest barbat avea pielea foarte inchisa la culoare, parul negru, ondulat si ochii albastri."O reconstituire a chipului lui Cheddar Man, realizata in urma cu doar cativa ani, il arata cu parul negru, dar cu pielea mai deschisa la culoare si cu ochii caprui", arata Chris Stringer, director de cercetari la muzeul de istorie naturala din Londra."Este foarte surprinzator sa vezi ca un britanic, in urma cu 10.000 de ani, putea sa aiba pielea foarte inchisa si ochii foarte albastri", spune acesta.Aceste descoperiri au fost realizate gratie combinarii a doi factori: calitatea ADN-ului prelevat, deosebit de bine conservat pentru un schelet atat de vechi, si noile tehnici de segmentare a genomului, puse la punct in ultimii ani."Este foarte neobisnuit sa obtii ADN de o calitate atat de buna", arata cercetatoarea Selina Brace, care a efectuat o gaura in osul temporal al scheletului pentru a extrage de aici material genetic. "Scheletul a fost descoperit intr-o grota. Acolo, conditiile sunt constante, aerul este proaspat si uscat, ceea ce a permis evitarea degradarii ADN-ului".Gratie informatiilor obtinute si plecand de la o scanare completa a craniului, doi experti olandezi au realizat un portret in trei dimensiuni.Cheddar Man facea parte dintr-o populatie de vanatori-culegatori care a migrat din Orientul Mijlociu spre nordul Europei dupa sfarsitul ultimei ere glaciare. Astazi, circa 10% din populatia britanica alba are o ascendenta legata de acesti vanatori-culegatori."Desigur, stim ca au existat aici locuitori de cel putin un milion de ani", precizeaza Chris Stringer. "Dar, de la ultima era glaciara, este primul om cunoscut din aceasta perioada de ocupare constanta a Marii Britanii".Pentru a explica evolutia culorii pielii populatiei spre nuante mai deschise, cercetatorii asociaza doua elemente."Stim ca aceasta culoare mai deschisa a pielii a aparut in cursul ultimilor 10.000 de ani, cu inventarea agriculturii" si modificarea regimurilor alimentare, mai sarace in vitamina D, explica el."Nu sugeram ca Cheddar Man a evoluat pentru a dezvolta o piele deschisa la culoare, dar au existat valuri de populatii de persoane care stapaneau agricultura si ele au adus genele unei culori mai deschise a pielii".