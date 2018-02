Multe animale dispun de o foarte buna capacitate de numarare, iar unele sunt mai bune ca omul

Oamenii de stiinta au aflat ca mai multe animale, de-a lungul spectrului evolutiv, dispun de un simt puternic al cantitatii si sunt capabile sa distinga nu doar un obiect mai mare de unul mai mic sau mai mult de mai putin, dar si intre doi si patru, patru si zece, potrivit New York Times. Atitudinile cu privire la capacitatea animalelor de a numara s-au schimbat dramatic de la mijlocul secolului XX, cand mai multi cercetatori credeau ca numai oamenii dispun de suficienta materie gri pentru a aprecia cantitatea. Insa studii mai recente au aratat instante ale capacitatii de numarare la mai multe specii de animale, sugerand faptul ca abilitatile matematice ar putea fi mai fundamentale in lumea biologica decat se credea anterior.Spre exemplu, paianjenii din familia araneidele, tin cont de numarul insectelor prinse in panza lor. Atunci cand cercetatorii eu eliminat, in cadrul unui experiment, unele dintre acestea, au descoperit ca paianjenii petreceau timpul cautand aceste obiecte, raportandu-se la cate elemente separate au fost luate.Cercetatorii au demonstrat abilitatea de numarare si in cazul puilor de gaina. Oamenii de stiinta i-au crescut impreuna cu cinci obiecte identice, pe care puii le-au identificat, considerandu-le parintii lor. Cand cercetatorii au eliminat doua sau trei obiecte, puii au constatat diferenta, mergand sa caute partea lipsa.De asemenea, pestii mici beneficiaza de faptul ca traiesc in bancuri, si cu cat grupul este mai numeros, cu atat pestele are mai multe sanse, statistic vorbind, sa scape nevatamat. Pestele curcubeu poate distinge dintr-o privire intre patru si cinci pesti sau intre opt si zece indivizi si, daca are ocazia, va alege grupul din care fac parte mai multi pesti.Potrivit cercetatorilor, cimpanzeii sunt, de asemenea, foarte buni la numarare. Ei pot fi invatati sa asocieze grupuri de obiecte cu numarul arab corespunzator, pana la numarul noua si, cateodata, chiar si mai mult, si le pot aseza in ordine crescatoare.Mintea numerica a cimpanezilor este incredibila: daca le prezinti, pentru 210 milisecunde, mai multe numere pe un ecran si apoi le acoperi cu cuburi albe, un cimpanzeu antrenat va atinge cuburile secvential, pentru a indica ordinea crescatoare a numerelor ascunse dedesubt, sustine Tetsuro Matsuzawa, primatolog la Universitatea Kyoto, continuand cu afirmatia "Nu incerca sa faci asta, nu poti".