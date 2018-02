Copiii pot manca zapada proaspat cazuta (studiu Universitatea Sapientia)

Conferentiarul universitar dr. Mathe Istvan, de la Catedra de Bioinginerie a Universitatii Sapientia din Miercurea Ciuc, a declarat joi ca in lunile ianuarie si februarie 2017 a realizat un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii, impreuna cu studentii de la sectia Ingineria Mediului, rezultatele fiind facute publice acum.Potrivit sursei citate, in prima zi a cercetarii s-a colectat zapada in recipiente sterile, chiar in timp ce ningea, dupa care, la fiecare a doua zi s-au prelevat probe din acelasi loc, respectiv de la locul de joaca din Parcul Central din Miercurea Ciuc si de la un scuar aflat intr-un sens giratoriu dintr-o intersectie circulata a municipiului.Membrii echipei de cercetare au topit zapada si au insamantat lichidele 'pe medii nutritive, pe care au putut sa creasca bacteriile si mucegaiurile existente in proba respectiva'.Dr. Mathe Istvan a mentionat ca, dupa prima zi in care a nins, nu s-au mai inregistrat precipitatii pe tot parcursul experimentului, iar temperatura medie a fost de minus 8 grade Celsius, cea mai scazuta valoare fiind de minus 17,4 grade Celsius, iar cea mai ridicata fiind de minus 1,1 grade Celsius.Rezultatele au aratat ca, in prima zi, in zapada proaspat cazuta, au fost identificate cinci bacterii pe mililitru in luna ianuarie, respectiv 20 de bacterii in februarie, dupa care, cu trecerea timpului, numarul lor a crescut.Astfel, dupa doua zile s-au identificat 65 de bacterii, iar dupa patru zile 104 bacterii pe mililitru, iar in ziua a sasea exista un maximum de 180 de bacterii pe mililitru in luna ianuarie, respectiv 178 de bacterii in februarie.Cresterea numarului de microorganisme, spune cercetatorul, 'se datoreaza impuritatilor din aer, care se depun pe zapada odata cu trecerea timpului'.Dr. Mathe Istvan a punctat faptul ca 'numarul bacteriilor este cu putin mai mare in sensul giratoriu decat in parc, dar nu semnificativ'.Referitor la prezenta mucegaiurilor, in prima zi acestea nu au fost identificate, nici in probele din ianuarie si nici in cele din februarie, dupa care s-au identificat intr-un numar destul de constant, intre 5 si 20 pe mililitru.Numarul este mai mic, intrucat mucegaiurile suporta mai greu conditiile meteo precizate, in vreme ce bacteriile, majoritatea apartinand genului Bacillus, au spori si rezista mult mai bine conditiilor vitrege de mediu."Daca vrem sa facem o sinteza a studiului facut in Miercurea Ciuc, putem spune ca microorganisme, in special bacteriile vii, pot fi evidentiate chiar si in zapada proaspata care, foarte probabil, sunt lipite de particulele din aer si cad odata cu fulgii de zapada si asa ajung pe sol, iar numarul si diversitatea lor creste odata cu timpul. Insa, nu trebuie sa fim prea mirati, deoarece nici aerul din jurul nostru nu este steril. Noi am evidentiat ca si in ianuarie, in Miercurea Ciuc, in medie pot fi cam 105 bacterii, respectiv 48 de mucegaiuri intr-un metru cub de aer", a declarat Mathe Istvan.In calitate de microbiolog, cercetatorul harghitean spune ca cei mici pot manca zapada, acesta fiind un obicei destul de larg raspandit la copii, dar propune ca zapada sa fie proaspata sau nu mai 'veche' de o jumatate de zi."Plecand de la faptul ca in parc copiii mai mananca zapada, ca si tata, ca si microbiolog, mi-am pus intrebarea cat de sigur este mancatul zapezii, iar pe baza rezultatelor noastre nu le-as interzice copiilor sa manance zapada, dar propunerea mea este sa fie numai zapada proaspata sau nu mai veche de jumatate de zi", a aratat dr. Mathe Istvan.In plus, cercetatorul a mai spus ca atunci cand mancam un bulgare de zapada, ajung in organism doar cativa mililitri de lichid.El a facut referire si la un studiu similar efectuat in 2011 de cercetatoarea Paris Arya din Canada, care a aratat ca in Montreal si in zona suburbana numarul bacteriilor este cuprins intre cateva zeci si 2.500 pe mililitru, iar numarul mucegaiurilor seamana cu rezultatele cercetarii de Miercurea Ciuc, adica maxim cateva zeci.De asemenea, potrivit unui alt studiu recent al cercetatoarei canadiene, realizat in 2016 si legat de chimia aerului, zapada, chiar si dupa cateva ore 'absoarbe intr-o cantitate semnificativa unele substante chimice din gazele emanate de autoturisme, care sunt daunatoare sanatatii, cum ar fi benzenul, toluenul, xilenul', recomandarea acesteia catre copii din zona urbana fiind mult mai stricta, aceea de a nu mananca zapada.Acesta este primul studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat de cercetatorii din Miercurea Ciuc, in trecut acestia realizand cercetari despre calitatea aerului din municipiu si din imprejurimi.