Oamenii de stiinta au reusit dezvoltarea deplina a ovulelor umane in laborator (studiu)

Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ''cultivat'' pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction.Femeile supuse unor tratamente care pot avea efecte adverse, precum chimioterapia, au astfel o sansa importanta la reproducere prin faptul ca procedura permite recuperarea ovulelor imature ale acestora, maturizarea lor in laborator si stocarea in vederea unei viitoare fertilizari.