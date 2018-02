Ciocanitorile ar putea fi capabile sa se identifice reciproc prin felul in care lovesc copacii

In zilele noastre este evident ca ciocanitorile isi lovesc ciocul de copaci pentru a produce zgomotul lor specific, folosind rezonanta naturala a lemnului pentru a se face auzite, insa acest lucru nu a fost dintotdeauna valabil. Chiar si in anii '40, unii oameni erau convinsi ca pasarile produc fizic aceste sunete.In 1943, un observator a pus un microfon in interiorul unui copac pentru a inregistra sunetele si a demonstrat ca sunetul scos de ciocanitoare este rezultatul lovirii ciocului sau de scoarta copacilor.O noua cercetare, publicata in revista Plos One, a studiat 41 de ciocanitoare, axandu-se pe durata de timp dintre lovituri, dar si pe numarul acestora la o oprire.Se pare ca in aproximativ 86% din cazuri, ciocanitul poate fi atribuit anumitor indivizi. Oamenii de stiinta au descoperit ca, in general, masculii prezinta intervale mai scurte intre lovituri, spre deosebire de femele. Pasarile ar putea folosi ritmul si tipul ciocanitului nu numai pentru a face diferenta intre femele si masculi, ci si intre indivizi.