Baile scurte in apa rece ar putea reprezenta echivalentul analgezicelor puternice si fizioterapiei

Barbatul a suferit o interventie chirugicala (simpatectomia toracica endoscopica) care a indepartat nervii declansatori din piept. Operatia a fost un succes, insa durerea severa si persistenta din timpul recuperarii i-a provocat neplaceri. Astfel, acesta a descoperit ca tratamentele conventionale nu il ajuta prea mult. Mai mult, se pare ca exercitiile din sesiunile de fizioterapie i-au accentuat durerea, ceea ce l-a impiedicat sa finalizeze recuperarea.Dupa ce a decis ca are nevoie sa-si limpezeasca un pic gandurile si sa-si scoata durerea din cap pentru cateva momente, barbatul a decis sa faca o scurta baie. Problema era ca apa era destul de rece.Acesta a inotat in jur de un minut in apa rece a unui izvor stancos si a constatat ca temperatura apei il ajuta la ameliorarea durerilor."La inceput ma gandeam ca apa e atat de rece, incat o sa mor si am inotat pentru viata mea", le-a declarat barbatul reporterilor."Pentru prima data dupa luni de zile, am uitat complet de durere", a mai spus acesta. "Cand am iesit din apa, mi-am dat seama ca durerea neuropatica disparuse. Nu puteam sa cred".Autorii studiului avertizeaza ca este vorba despre un singur pacient si ca este nevoie de mai multe cercetari "pentru a evalua fezabilitatea inotului in apa rece ca o interventie naturala potential eficienta pentru a imbunatati rezultatele recuperarii dupa o interventie chirurgicala".Totodata, autorii avertizeaza ca inotul in apa rece nu este pentru toata lumea si ca in orice caz exista un risc semnificativ de a interveni hipotermia.