Craniile unor persoane trase in teapa, cu o vechime de peste 8.000 de ani, indica existenta unor practici pana acum necunoscute de arheologi

Arheologii au gasit in sedimentele de calcar din zona unei cai ferate din Suedia, artefacte cu o vechime de cateva mii de ani. Printre acestea se numara oase de animale, unelte din coarne de cerb si parti ale unor cranii umane, scrie National Geographic. Ramasitele apartin unor vanator-culegatori din Mezolitic, care traiau acum aproximativ 8.000 de ani. Despre acestia se stia ca aratau un respect deosebit pentru integritatea corporala a mortilor, cel putin pana acum. Craniul tras in teapa este prima dovada a existentei acestui fenomen in acea perioada.La situl arheologic Kanaljorden, craniile cu o vechime de 8.000 de ani a noua adulti si un copil, erau plasate in mod deliberat pe un strat de pietre mari. Craniile nu aveau oasele maxilarului, iar doua dintre acestea erau strapunse cu tepuse din lemn. Acestea au fost inserate prin deschiderile din partea inferioara a craniilor si impinse pana in partea superioara, ceea ce pare sa sugereze ca craniile au fost montate pe acest suport inainte de a fi depozitate.Echipa de arheologi a descoperit 400 de bucati de tepuse din lemn, dintre care unele au fost folosite pentru a monta obiecte. Nu se cunosc motivele acestei practici.Oasele de animale erau aranjate de jur imprejurul craniilor, sortate in functie de specia de la care proveneau, semn ca acestia "puteau face diferenta intre oameni si animale, dar si intre categorii diferite de animale", spune Fredrik Hallgren, cel care a condus proiectul realizat la situl arheologic Kanaljorden.Descoperirile au fost publicate in revista "Antiquity", in lucrarea cu titlul "Keep your head high".