Inhalarea regulata a cocktailului de substante chimice din produsele de curatenie este nociva pentru sanatatea plamanilor si poate duce la aparitia astmului

Cercetatorii au comparat functiile respiratorii a celor 6.235 de participanti la studiul privind sanatatea respiratorie a Comunitatii Europene, care s-a desfasurat pe parcursul a 20 de ani. Fiecare persoana a fost incadrata intr-una dintre cele trei categorii: cei care folosesc produse profesionale si fac curatenie in mod regulat, cei care fac curatenie mai rar si cei care nu fac deloc curatenie.Volumul expirator fortat intr-o secunda (FEV1) - in esenta, cantitatea de aer pe care o puteti expira intr-o secunda prin forta - a scazut cu 3,9 ml/an, mai mult in cazul femeilor care folosesc produse de curatenie.Capacitatea vitala fortata (FVC), care reprezinta volumul total de aer pe care il puteti expira intr-o secunda prin forta, a scazut si in cazul femeilor care fac curatenie regulat (7,1 ml/an) si in cazul femeilor care nu fac curatenie atat de des (4,3 ml/an).Cercetatorii au remarcat faptul ca ratele de dezvoltare a astmului au fost mai mari in randul femeilor care folosesc produse de curatenie in mod regulat, fie la locul de munca (14%), fie acasa (12%).Persoanele care fumeaza 20 de tigari pe zi se pot astepta la o scadere de 6,1 ml/an in ceea ce priveste FEV1 si 8,9 ml/an in cazul FVC.Asadar, folosirea regulata a produselor de curatenie nu este la fel de nociva pentru plamani precum fumatul unui pachet de tigari pe zi, insa cu siguranta impactul pe care il au aceste produse asupra sanatatii este ingrijorator.Constatarile sunt publicate in revista American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.