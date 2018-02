Primul hibrid om-oaie a fost creat in laborator si ne arata ca suntem cu un pas mai aproape de cresterea organelor umane

In anul 2017, oamenii de stiinta au reusit sa injecteze un embrion de porc cu celule umane, iar acum procedura a fost imbunatatita si testata pe oi, scrie National Geographic. Sambata, cercetatorii au anuntat ca au reusit sa creeze al doilea hibrid om-animal- embrioni de oaie care sunt 0,01% umani, dupa numarul de celule. Embrionii, care nu au fost lasati sa se dezvolte mai mult de 28 de zile, ii aduce pe cercetatori mai aproape de cresterea organelor umane, necesare transplantului medical.Pentru a crea acesti hibrizi, oamenii de stiinta izoleaza celulele stem ale unui animal, care se pot dezvolta in orice tip de celula din corp. Apoi injecteaza unele celule stem ale unei specii in embrionul alteia. Daca ADN-ul embrionului este modificat in asa fel incat sa nu creasca un anumit organ, celulele "intruse" vor fi cele care vor umple golul. In acest fel, cercetatorii pot creste un ficat uman in interiorul unui porc viu.Daca in cazul experimentului din 2017, embrionii porcilor contineau un procent de 0,001% de celule umane, o cifra mult prea mica pentru un transplant de succes, noua procedura a intetit numarul celulelor umane din embrionul oilor la 0,01%.Cu toate ca probabil este inca insuficient pentru a genera un organ, fiind nevoie ca 1% din embrion sa fie uman pentru ca transplantul sa functioneze, avem de a face cu un semnificativ pas inainte.La fiecare ora, sase persoane din SUA sunt adaugate pe lista de asteptare pentru transplantul de organe. Doar in SUA, mai mult de 100.000 de oameni au nevoie de transplant anual, dar doar 2.000 dintre acestia primesc unul. Acest fapt ne indica existenta unei nevoi permanente de organe, iar cercetatorii lucreaza la diferite cai prin care sa imbunatateasca situatia medicala existenta, fie prin tehnica printarii 3D sau cu ajutorul organelor artificiale, fie prin intermediul hibrizilor.