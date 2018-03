Un nou mecanism de a explica cancerul la san

Doua studii recente releva un nou mod de a descoperi cancerul. Este vorba despre epigenetica, mutatii care in loc sa afecteze ADN-ul, ating marcile chimice care ne regleaza genele. Un studiu publicat pe 28 februarie de "Nature Communication" sugereaza ca unele epimutatii sunt asociate cancerului la san, relateaza Le Monde De unde vine predispozitia pentru cancer la san? Intre 5-10 % dintre cazuri cancerul este ereditar si este explicat prin mutatiile genetice, estimeaza Institutul National de Cancer (INCa). Astfel, intre 40-85% dintre femeile purtatoare ale unei astfel de mutatii dezvolta boala inainte de varsta de 70 de ani, comparativ cu 10% in cazul restului populatiei.Desi minoritare, aceste forme ereditare afecteaza numeroase femei in Franta, unde se inregistreaza pana la 54.000 de noi cazuri pe an. Geneticienii incearca sa descopere si alte anomalii de genom care se explica prin aceste "istorii familiale", in special care este modul de transmitere ereditara a acestpr tipuri de cancer, "epimutatii" si modificari genetice care nu apar in structura ADN-ului.