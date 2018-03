Lassa fever: boala fara vaccin care afecteaza Nigeria

Inca de la inceputul anului, Nigeria se confrunta cu raspandirea unei boli mortale pentru care inca nu exista vaccin. "Lassa fever" (febra Lassa) este una dintre numeroasele boli care poate cauza epidemii periculoase si care afecteaza mai multe organe precum si vasele de sange, potrivit BBC "Lassa fever" nu este o boala noua dar actuala explozie este fara precedent si se raspandeste mai repede ca pana acum. Majoritatea celor infestati cu Lassa au simptome blande ca febra sau durere de cap si o stare generala de rau, in timp ce altii nu prezinta niciun simptom. In cazurile grave, poate imita semnele unei alte afectiuni mortale, Ebola, care cauzeaza sangerari pe nas, gura sau alte parti ale corpului. "Lassa fever" are in mod normal o rata a mortalitatii de aproximativ un procent, dar in cazul Nigeriei este vorba de mai mult de 20% dintre cazurile confirmate si probabile, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor.Boala a fost identificata pentru prima data in Nigeria in anul 1969 in urma unui focar intr-un spital de misiune, iar de atunci a mai fost intalnita in Africa de Vest. Cu toate acestea, boala reprezinta o provocare pentru cercetatori deoarece se manifesta doar in anumite perioade ale anului si poate fi influentata de conditii meteorologice sezoniere care accentueaza numarul de virusi ai "gazdelor naturale".In prezent, personalul medical este suprasolicitat, inregistrandu-se numeroase cazuri in care acestia au fost infestati si au murit din cauza bolii.