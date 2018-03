Empatia este determinata, chiar daca partial, si de genetica (studiu)

Aceasta descoperire este un pas in plus in intelegerea autismului. Acest ansamblu de tulburari afecteaza "empatia cognitiva", respectiv facultatea de a recunoaste sentimentele altora."Cel mai mare studiu genetic efectuat asupra empatiei, folosind date de la peste 46.000 de clienti ai societatii 23andMe" (teste genetice), potrivit institutului Pasteur, care a contribuit, a fost publicat luni in revista Translational Psychiatry.Nu exista o masura obiectiva a empatiei. Dar cercetatorii s-au bazat pe "coeficientul de empatie", asa cum este el estimat de un chestionar pus la punct in 2004 la universitatea din Cambridge.Oamenii de stiinta au comparat rezultatele acestui chestionar si genomul celor 46.000 de persoane, analizat plecand de la un esantion de saliva.Rezultatul principal: "Empatia noastra este partial genetica. Cel putin o zecime din aceasta variatie este asociata cu factori genetici", a rezumat Pasteur, intr-un comunicat."Individual, fiecare gena joaca un mic rol si este dificil sa le identificam", a precizat unul dintre autori, Thomas Bourgeron."In al doilea rand, noul studiu a confirmat ca femeile dau dovada in medie de mai multa empatie decat barbatii. Cu toate acestea, aceasta diferenta nu este datorata ADN-ului", a continuat universitatea Cambridge.Ea s-ar explica mai degraba prin "alti factori biologici negenetici" precum, spre exemplu, hormonali, "sau factori nebiologici precum socializarea, care este diferita in functie de sex".In fine, studiul arata ca "variatiile genetice asociate cu o empatie mai mica sunt de asemea asociate unui risc mai ridicat de autism", potrivit Cambridge.A pune in evidenta factorii genetici "ne ajuta sa intelegem indivizi ca autistii, care au dificultati in a-si imagina sentimentele si emotiile altora", a comentat unul dintre autorii principali, Simon Baron-Cohen.Originea autismului, care afecteaza o persoana din circa 100, raman inca de descoperit.