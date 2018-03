Empatia este o caracteristica partial mostenita genetic (studiu)

Un studiu la care au participat 46.000 de persoane demonstreaza, pentru prima data, ca genele au un rol important in dezvoltarea empatiei.Empatia joaca un rol deosebit in relatiile pe care le dezvoltam de-a lungul vietii. Aceasta ne ajuta sa recunoastem emotiile altor persoane si ne indruma sa raspundem la acestea in mod corespunzator.Empatia este, in mare masura, considerata a fi o caracteristica pe care o dezvoltam inca din copilarie si de-a lungul vietii, cu ajutorul experientelor prin care trecem.In acest studiu, oamenii de stiinta au incercat sa vada daca empatia are legatura si cu genele mostenite.Participantilor la studiu li s-a masurat "coeficientul de empatie" (EQ) cu ajutorul unui chestionar si li s-au recoltat probe de saliva pentru testarea ADN-ului.Oamenii de stiinta au cautat apoi diferente in genele lor, care ar putea explica de ce unele persoane sunt mai empatice decat altele. Astfel, au descoperit ca cel putin 10% dintre diferentele in ceea ce priveste empatia sunt, in general, genetice.Studiul a mai constatat ca exista diferente la nivelul empatiei si intre sexe si ca diferentele genetice asociate cu un nivel mai scazut de empatie sunt legate de un risc mai mare de autism.Studiul este publicat in revista Translational Psychiatry.