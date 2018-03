A murit dr. Brazelton, pediatrul care a facut din bebelus o persoana

Profesor de pediatrie la Harvard, pionier in materie de cercetari neonatale, dr. Brazelton a avut intuitia inovatoare ca bebelusul are un caracter si un temperament proprii si dispune de competente precoce in comunicarea cu anturajul sau.Aceasta idee, pe care a aparat-o inca din anii 1950, mergea complet contra curentului din epoca, in care sugarul era considerat schematic drept un tub digestiv supus unul cadru strict. In acele vremuri, parintii erau sfatuiti sa foloseasca biberonul si sa se abtina sa mangaie sau sa sarute copilul.T. Berry Brazelton ocupa un rol central in "Bebelusul este o persoana", un documentar din 1984 care a avut un impact considerabil asupra telespectatorilor, bulversand raporturile dintre mame si copii.Dupa 20 de ani de cercetari, in special asupra interactiunilor precoce, dr. Brazelton a stabilit in 1973 o scala de evaluare a comportamentului neonatal, scala Brazelton, si care este o referinta si azi. Dr. Brazelton a a practicat meseria 40 de ani la spitalul de copii din Boston.Specialist in psihanaliza bebelusului, avea o facultate extraordinara de a calma aproape instantaneu un sugar agitat, de a-l adormi sau de a-l trezi.A scris circa 40 de lucrari care au permis schimbarea fundamentala a modului in care este privit bebelusul si a relatiei sale cu anturajul.