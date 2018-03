Cum poti ajuta pasarile migratoare in aceasta perioada? Sfaturi utile

Puteti ajuta pasarile in aceasta perioada lasand in curte, pe pervaz sau pe streasina mere, nuci sau seminte de floarea soarelui crude, o bucata de slana cruda, neafumata. Asta insa nu e suficient, multe pasari pot fi afectate de frig si lipsa hranei.Daca vreti sa faceti mai multe pentru ele, gasiti mai jos cateva sfaturi de la specialist:1. Aflati ce specie de pasare este, pentru a nu gresi dieta. Pentru identificarea speciei intrebati pe pagina Societatii Ornitologie Romane ( https://www.facebook.com/SOR.BirdLifeRomania/ ) sau pe unul din grupurile dedicate de fauna de mai jos:2. Daca pasarea e lovita, are sange etc, apelati intai la un veterinar bun. Exista cateva cabinete care ofera astfel de servicii gratuit: Visul Luanei Paul Chirana (ambele din Bucuresti) si Vets4Wild (Targu Mures)3. Tineti pasarea la temperatura normala (preferabil in loc intunecos, pentru a sta linistita, intr-un beci sau camara cu temperaturi sub 20 de grade). Cel mai bine este sa o asezati intr-o cutie de pantofi, fara capac, dar cu servetele de hartie sub ea.Sturz cantator (Turdus Philomelos) / Foto: Doru Panaitescu4. Daca duceti pasarea in casa la temperaturi prea mari, aceasta se va agita dupa ce isi revine, deoarece ati intreprupt exact procesul migratiei (pasarile calatoresc mii de kilometri in aceasta perioada, numita pasaj, asa ca sunt invatate si cu vremea mai urata).5. Hraniti pasarea corespunzator, evitand produsele de panificatie (paine), procesate sau cu adaos de zahar (fructele confiate sunt contraindicate). Incercati intai sa aflati ce pasare este si apoi hraniti-o corespunator: graurii, sturzii si pasarelele mici pot fi hranite cu fructe, fructe uscate sau viermisori, rapitoarele mici cu carne cruda.6. Asigurati-le apa proaspata (schimbati-o zilnic) si evitati sa atingeti pasarea. Daca o atingeti, folositi totusi manusi.7. Nu tineti prea mult pasarile captive. Dupa ce isi revin (o zi sau doua) eliberati-le. Pasarile va vor rasplati prin triluri numeroase in aceasta primavara!Sturz cantator (Turdus Philomelos) / Foto: Doru Panaitescu