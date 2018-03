Suedia: Modificare de comportament la femelele urs, care își păstrează mai mult timp puii lângă ele, ca scut împotriva vânătorilor (studiu)

În Suedia, vânătorii pot împușca orice urs solitar între sfârșitul lunii august și jumătatea lunii octombrie, cu excepția ursoaicelor cu pui.Astfel, o femelă solitară riscă de aproape de patru ori mai mult să fie ucisă decât una care este însoțită de pui, arată acest studiu, publicat în revista Nature Communications, după 22 de ani de studii asupra urșilor bruni din această țară."Omul a devenit un motor al evoluției în viața urșilor", a rezumat într-un comunicat Jon Swenson, de la universitatea norvegiană pentru științele vieții.O serie de femele și-au adaptat comportamentul pentru a supraviețui mai mult timp, păstrându-și puii alături de ele un an în plus.În mod normal, ursoaicele își păstrează puii circa 18 luni. Dar, începând cu 1995, cercetatorii au descoperit o extindere a acestei perioade la doi ani și jumătate.Între 2005 și 2015, procentul femelelor care au adoptat această strategie de doi ani și jumătate a crescut de la 7 la 36%, scriu cercetătorii.Acestă strategie "acționează ca un scut împotriva vânătorii", adaugă ei.Noua tehnică este benefică atât pentru mamă cât și pentru pui, care sunt apărați astfel de gloanțe un an în plus, într-un moment în care sunt foarte vulnerabili.O altă consecință: mamele care își păstreaza puii lângă ele mai mult timp se reproduc mai rar. Dar acest cost este compensat de o viață mai lungă.În anii 1930, Suedia avea circa 130 de urși bruni dar, grație măsurilor de protecție, numărul lor a crescut rapid, pentru a ajunge la circa 2.800 în 2013.Între 2010 și 2014, vânătorii au ucis în această țară 300 de urși anual.