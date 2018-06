Experiment: Schimbarea sexului la soareci ar putea ajuta oamenii

Oamenii de știință au transformat șoarecii masculi în femele prin eliminarea componentelor ADN-ului lor. Acest proces ar putea lumina tulburările de dezvoltare sexuală care apar la om, potrivit The Guardian. Șoarecii masculi au crescut ovarele și organele genitale feminine în loc de cele masculine, după ce cercetătorii au îndepărtat bucăți mici de ADN din codul genetic al animalelor.Constatarile ar putea explica de ce oamenii cu cromozomi XY pot continua sa dezvolte organe sexuale feminine, spun oamenii de stiinta. Bărbații sunt de obicei născuți cu cromozomi X și Y, în timp ce femelele au două Xs.Cercetătorii de la Institutul Francis Crick din Londra au arătat că ar putea inversa sexul șoarecilor masculi ștergând o bucată de ADN numită „enhancer 13” sau „Enh13” pe scurt.La fel ca 98% din genom, această secțiune a ADN-ului nu poartă nici o genă care este folosită pentru a produce proteinele, elementele esențiale ale organismelor vii."Este pentru prima data cand am demonstrat posibilitatea inversarii sexului dupa ce am schimbat o regiune necodificata a ADN-ului", a spus Robin Lovell-Badge, genetician care a condus cercetarea la Institutul Francis Crick.