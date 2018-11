Amplă polemică în lumea științifică, după anunțul privind nașterea primilor copii modificați genetic, în China / „O cutie a Pandorei a fost deschisă”

He Jiankui, profesor la Universitatea din Shenzhen, în sudul Chinei, a anunțat într-un videoclip difuzat pe YouTube nașterea "în urmă cu câteva săptămâni" a două gemene al căror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente în fața virusului SIDA.









Acest anunța a stârnit un val de critici în comunitatea științifică, inclusiv la Universitatea de științe și tehnologie din Sud, unde predă cercetătorul chinez, și care s-a declarat "profund șocată".He Jiankui, care a învățat la prestigioasa Stanford din Statele Unite și care conduce un laborator specializat în genom în Shenzhen, spune că a folosit tehnica Crispr-Cas9, denumită "foarfecele genetic", și care permite înlăturarea și înlocuirea părților nedorite ale genomului.Gemenele, supranumite "Lulu" și "Nana", s-au născut după o fecundare in vitro, plecând de la embrioni modificați înainte de implantarea lor în uterul mamei."Imediat după ce am injectat sperma soțului în ovule, un embriolog a injectat o proteină Crispr-Cas9 însărcinată cu modificarea unei gene pentru a proteja micile fete de o viitoare infecție cu VIH", a susținut He Jiankui.Operațiunea a "suprimat poarta prin care HIV intră pentru a putea infecta persoanele", a adăugat el. Forma mutantă a genei antrenează o rezistență la infecția cu virusul.Părintele bebelușilor este seropozitiv, precizează cercetătorul, în înregistrarea video, subliniind că scopul său a fost înainte de toate să împiedice răspândirea infecției la cei doi copii.Această autoproclamată premieră medicală nu a putut fi verificată de manieră independentă, rezultatele echipei chineze nefiind publicate în vreo revistă științifică."Anunțarea acestor rezultate printr-un videoclip pe YouTube este o practică științifică foarte problematică", spune Nicholas Evans, profesor asistent de filosofie la universitatea Massachusetts Lowell, în Statele Unite, care lucrează în special pe chestiuni de bioetică. "Acest lucru îndepărtează procesul de control pe care se bazează numeroase avansuri științifice, precum și evaluarea din partea terților", a adăugat el.He Jiankui nu a putut fi contactat de AFP. Anunțul său intervine înainte de o conferință a experților mondiali privind editarea genomului la Hong Kong, în cadrul căreia cercetătorul ar urma să-și detalieze rezultatele."Știu că munca mea va fi controversată, dar eu cred că familiile au nevoie de această tehnologie", a pledat acesta, în înregistrarea video, respingând orice eugenie.Experiența sa stârnește "grave preocupări etice", arată însă Dr Sarah Chan, de la Universitatea din Edinborough, potrivit Science Media Centre. "A face astfel de afirmații, de o manieră care pare să încerce deliberat provocarea unui maximum de controverse (...) este iresponsabil", a adăugat ea.Peste o sută de cercetători chinezi, în principal biologi și doctori, au acuzat într-un comunicat o "nebunie" care aduce "o mare lovitură reputației mondiale și dezvoltării cercetărilor biomedicale în China".Tehnologia este cunoscută de mult timp, dar nici un om de știință nu a folosit-o până acum pe oameni, deoarece "nimeni nu poate prezice impactul acestor modificări genetice nesigure", subliniază ei, estimând că "o cutie a Pandorei a fost deschisă".O experiență cu atât mai inutilă în condițiile în care pentru o persoană seropozitivă aflată sub tratament "riscul de transmitere (...) la bebeluși este minimal" iar rezistența la infecție legată de gena mutantă "pare să nu fie absolută", spune Dusko Ilic, cercetător la King's College din Londra.Universitatea în subordinea căreia se află laboratorul lui He Jiankui a precizat într-un comunicat că nu este "la curent" cu cercetările acestuia și că omul de știință este "în concediu fără plată" din februarie."Aplicarea tehnicilor de manipulare genetică în cercetare asupra embrionilor umani "reprezintă "o gravă încălcare" a regulilor etice, a adăugat departamentul de biologie al universității.