Anunțul privind copiii editați genetic: China ordonă deschiderea imediată a unei anchete

He Jiankui, profesor la Universitatea din Shenzhen, în sudul Chinei, a anunțat într-un videoclip difuzat pe YouTube nașterea "în urmă cu câteva săptămâni" a două gemene al căror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente în fața virusului SIDA.După ce unii experți au cerut verificarea firmațiilor lui He, iar alții au acuzat că este o formă modernă de eugenie, Comisia Națională pentru Sănptate din China a ordonat deschiderea ”imediată a unei investigații”, potrivit Xinhua.Profesorul He Jiankui, care a studiat la universitatea americană Stanford iar acum lucrează într-un laborator din orașul Shenzen, a spus că ADN-ul gemenelor a fost modificat cu ajutorul CRISPR, o tehnică ce permite ștergerea și înlocuirea genelor cu o mare precizie.Editarea genelor e o potențională unealtă pentru problema bolilor moștenite, dar este extrem de controversată din cauza modificărilor care pot fi transmise generațiilor viitoare și, până la urmă, să afecteze întregul fond genetic.Activitatea lui He a fost criticată serios și de instituții și savanți chinezi, 100 dintre ei semnând o scrisoare în care, printre altele, cer o legislație mai restrictivă în domeniu.Universitatea unde lucrează He a spus că el este în concediu fără plată din februarie și a acuzat că realizarea anunțată de el este ”o încălcare gravă a normelor și eticilor academice”.