Pelicanii din Herăstrău, "salvați" cu forța de autorități

Săptămâna trecută am avut o semnalare faunistică interesantă pentru parcul Herăstrău în condiții de iarnă. Trei pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) au fost văzuți pe raza celui mai mare parc bucureștean de mai multe persoane. Deși iarna mai avem semnalări de specii care ratează migrația (berze, cocori etc), în acest caz autoritățile au decis că păsările sunt în pericol și, după mai multe încercări (utilizând plase pescărești) au reușit să captureze două din ele, care sunt acum la un centru de reabilitare de faună (cu intentia de a elibera păsările la primăvară, când se încălzește afară).

Celălalt pelican este încă liber și sper să rămână așa, pentru că, în opinia mea, pelicanii comuni pot îndura o iarnă mai blândă, pot migra și mai la sud (de pildă spre Dunăre sau spre Rusenski Lom, la sud de Dunăre) sau, dacă vremea se înrăutățește, fac oricum parte din lanțul trofic și vor sfârși mâncați de vulpi, codalbi, alte păsări răpitoare sau alți necrofagi cu pene sau păr.

Cine a decis că acești pelicani sunt in pericol? O sumedenie de păsări acvatice (inclusiv specii traditional migratoare) rezistă peste iarnă.

Cine are competența de dispune recoltarea de animale sălbatice din mediul urban pentru a fi îngrijite și salvate în lipsa unui pericol iminent? Politia locala? Primăria? Garda de Mediu, Administrația Parcurilor?

Cine va fi responsabil dacă acești pelicani nu vor mai supraviețui (până la primăvară sau până la următoarea migrație datorită faptului că nu vor mai putea zbura, in captivitate fiind)?

Episodul este departe de a fi singular, zilele trecute niște pompieri încercând să prindă pe Lacul Morii câteva lebede care se odihneau pe gheață, care în mod evident nu erau în niciun fel de pericol.

Personal, consider că această "salvare" a pelicanilor comuni din Herăstrău este o gafă a autorităților române, cauzată în primul rând de vidul legislativ, de vidul de competențe în domeniul naturalisticii și de neînțelegerea mecanismelor complexe ale echilibrului natural care duc la aceste apariții mai puțin obișnuite.





Aceste acțiuni (capturarea cu plase, extragerea de pe un culoar de migrație în condiții de iarnă grea, ținerea lor în captivitate) pot stresa suplimentar păsările și le pot priva de condiția firească de a se descurca singure, chiar și pe vreme nefavorabilă, dar în deplină libertate, așa cum e firesc.

Deși nu contest profesionalismul celor ce le au in grijă acum, se ridică cel puțin trei întrebări:Toti sensibilii de serviciu se inghesuie să salveze păsări care vin la noi iarna si folosesc lacurile si parcurile din localitati, acolo unde vara nu sunt văzute, astfel că e firesc sa apară, pentru oameni mai putin informati/educati, drept apariții neobisnuite. În realitate nu este deloc așa, păsările sălbatice au culoare largi de hoinăreală iarna și nu excludem apariția altor păsări "neobișnuite" pentru spațiile verzi și luciurile de apă din zonele antropice.Reamintim cititorilor Hotnews că pelicanii comuni (Pelecanus onocrotalus) sunt păsări de talie mare, cu anvergura aripilor de peste 3 metri, care se hrănesc în mod obișnuit cu pește. Pelicanii comuni sunt o specie migratoare care pleacă spre sud în octombrie și revin la locurile de cuibărit în martie-aprilie, ei fiind o specie care viețuiește în colonii de sute de exemplare.Chiar daca această apariție nu este uzuală, nu este una neobișnuită. Păsările acvatice de talie mare pot zbura și iarna pe distanțe remarcabile (peste 100 kilometri pe zi), ceea ce face ca găsirea unor lacuri neînghețate, bogate în pește, să nu fie o mare problemă. La noi în țară sunt două specii de pelicani, ce-a de-a doua fiind pelicanul creț (Pelecanus crispus), care rămâne inclusiv iarna la noi, de-a lungul Dunării și pe lacurile rămase neînghețate din Câmpia Română, hoinărind de la un lac la altul până la venirea primăverii. În imaginea de mai jos, un subadult de pelican creț.Contactati de Hotnews, Societatea Ornitologică Română ne-a declarat prin Ovidiu Bufnilă, purtător de cuvânt: "Am văzut păsările și erau în stare bună, capturarea lor nefiind necesară. Stresul provocat de capturare este uriaș și inutil. Dacă ar fi vrut să îi ajute, autoritățile puteau să lase pește crud pe gheață, pelicanii fiind suficient de mari încât să consume pești de dimensiuni mari."Episodul capturării acestor pelicani este, așadar, dacă nu o gafă a autorităților, o acțiune de "salvare" cel puțin chestionabilă. Sper ca atât publicul larg dar și reprezentanții Poliției, Primăriei etc să dea pe viitor mai multă atenție detaliilor legate de astfel de acțiuni heirupiste și nefundamentate/validate de opinia experților în branșă (SOR/Milvus/Visul Luanei etc), riscând altfel să pună mai rău în pericol integritatea sau chiar viața animalelor sălbatice prin salvări/capturări nejustificate.