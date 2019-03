Zeii răzbunători au apărut când societățile atingeau pragul de 1 milion de oameni (studiu)

Dumnezeul descris în Vechiul Testament poate părea uneori mânios. Și nu este singurul: forțele supranaturale care pedepsesc răul joacă un rol central în majoritatea religiilor moderne.Dar ce a apărut prima dată: societățile complexe sau credința într-un Dumnezeu răzbunător?Un nou studiu sugerează că mai întâi s-au format societățile complexe iar credințele în zei au ajutat la unirea oamenilor sub o putere comună superioară.Societățile antice se foloseau deseori de forțele supranaturale pentru a explica fenomenele naturale pe care nu le înțelegeau, cum ar fi fulgerul. Dar, în ultimele câteva milenii, religiile au folosit forțele supranaturale și pentru a impune coduri morale. De exemplu, zeul egiptean al soarelui, Ra, judeca soarta oamenilor în viața de după moarte în funcție de cât de bine au urmat codul "maat", sau "ce este drept".Studiile trecute au sugerat că ascensiunea acestei idei de impunere a moralității de la un nivel cosmic a fost asociată cu complexitatea socială. Conceptul de judecată supranaturală a evoluat pentru a-i ajuta pe străinii din societățile mari să coopereze, au presupus cercetătorii. Unele lucrări, cum ar fi analizele religiilor Austroneziene sau ale Vikingilor, au sugerat că zeii moralizatori au precedat societățile complexe, în timp ce alte cercetări, cum ar fi un studiu al imperiilor eurasiatice, au constatat că zeii moralizatori au apărut după dezvoltarea societăților complexe.Dar aceste studii au fost limitate geografic și împiedicate, uneori, de faptul că istoricii nu aveau informații detaliate despre complexitatea societăților în anumite momente din istorie, a declarat Patrick Savage, antropolog la Universitatea Keio din Kanagawa, Japonia.Într-un nou studiu, Savage și colegii săi au căutat să depășească aceste bariere folosind Seshat: Global Historybank Databank , o bază de date cu informații despre istoria globală de la sfârșitul perioadei paleoliticului până la Revoluția Industrială.Cercetătorii au analizat relațiile dintre complexitatea socială și acești zei cu valențe moralizatoare în 414 societăți, acoperind ultimii 10.000 de ani și 30 de regiuni de pe întregul glob. Oamenii de știință au luat în calcul 51 de criterii, precum mărimea celei mai mari așezări sau prezența unui cod legal, și patru măsuri de aplicare supranaturală a moralității, precum conceptul de forță supranaturală care monitorizează și pedepsește acțiunile egoiste.Concluzia a fost că, în general, credința în zei moralizatori vine după apariția unei civilizații cu o populație mai mare de circa 1 milion de oameni."A fost foarte frapant să constatăm în ce măsură acest fenomen se suprapune cu un nivel al populațiilor de 1 milion" de oameni, a arătat Savage. "Întâi, ai marile societăți, apoi apar aceste credințe".În ansamblu, „cercetările sugerează că religia joacă un rol funcțional în întreaga istorie a lumii, contribuind la stabilizarea societăților și la cooperarea oamenilor”, a continuat Savage."În societăți foarte mici, cum ar fi grupurile de vânători-culegători, toți se cunoșteau între ei și fiecare îl supraveghea pe celălalt, pentru a se asigura că se comportă cum trebuie. Societățile mai mari sunt mai anonime, deci este posibil să nu știi în cine poți avea încredere".Astfel se explică ascensiunea credințelor într-o entitate atotputernică, supranaturală și care urmărește și menține lucrurile sub control, a adăugat Savage."Nu spunem nimic despre valoarea religiei", a adăugat Savage. "Nu spunem că este bună sau rea, dar spunem că are o relație profundă și consecventă cu societățile în întreaga istorie a lumii. Religia este profund interconectată cu ceea ce înseamnă să fii om, la bine și la rău".Studiul a fost publicat miercuri în revista Nature. Cercetările au fost finanțate parțial printr-un grant al John Templeton Foundation.