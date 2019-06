Science Report: Carnea albă favorizează creșterea colesterolului, la fel ca și carnea roșie

Disputa carne roșie – carne albă s-a încheiat fără un învingător: consumul de carne albă, cum este cea de pui, va avea același efect asupra nivelului de colesterol ca și consumul de vită roșie, după cum indică noile studii. Îndelungata convingere că mâncând carne albă va fi mai puțin dăunător pentru inimă mai poate însă dura, deoarece consumul de carne roșie poate avea și alte efecte care să contribuie la boli cardiovasculare, după cum spun cercetătorii de la University of California, San Francisco.





Proteinele provenind din verdețuri, lactate și legume, inclusiv fasolea, aduc cele mai mari beneficii pentru colesterol, conform noului studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition.

Este bine cunoscut că grăsimile saturate sporesc concentrația de LDL, sau colesterol „rău” în fluxul sanguin și că această substanță se depune în artere, rezultatul putând fi un atac cardiac sau cerebral. Grăsimile saturate, dintre care multe provin din surse animale, includ untul, grăsimea de vită și pielea de pui. Nutriționiștii au presupus că grăsimile înalt saturate conținute în general de carnea roșie contribuie la riscul de boli cardiovasculare, dar nimeni nu a testat în mod adecvat această teorie, spun cercetătorii. Așa că au supus testelor îndelungata convingere.





Peste 100 de bărbați și femei cu o bună sănătate și care s-au abținut de la consumul de alcool pe durata studiului au fost distribuiți aleatoriu în grupuri care au parcurs trei diete-test: una cu carne roșie (vită), una cu carne albă (pui) și una fără carne. Fiecare dietă a durat patru săptămâni și a fost urmată de o „perioadă de curățare”, în care participanții au consumat alimentele lor obișnuite. Mostre de sânge au fost prelevate de la toți particpanții la începutul și la sfârșitul fiecărei perioade de dietă-test.





Proteinele din plante au avut impactul cel mai sănătos asupra colesterolului din sânge, au arătat rezultatele studiului. În același timp, efectele cărnii roșii și albe au fost aceleași, când nivelurile de grăsimi saturate au fost echivalente. Astfel, participanții care au parcurs diete cu conținut ridicat de grăsimi saturate au avut colesterolul total și LDL mai mari decât cei cu diete cu conținut redus în grăsimi saturate – indiferent de sursele de proteine.







Cercetătorii au urmărit și mărimea particulelor de colesterol. Se credea că că particulele mari nu contribuie la fel de mult ca cele mici la riscul de ateroscleroză (rigidizarea arterelor), dar studiul recent sugerează că toate particulele de colesterol rău sunt asociate cu ateroscleroza. Studiul nu a identificat diferențe semnificative în concentrațiile de particule mari, medii și mici de LDL în sângele participanților cu diete de carne roșie și albă. Totuși, s-a observat că dieta cu grăsimi înalt saturate a fost asociată cu o concentrație mai înaltă de particule mari, dar nicio asociere nu a rezultat în legătură cu particulele mici și medii. Totuși, este posibil ca dieta cu carne albă să fie mai puțin dăunătoare pentru inimă, deoarece pot exista alte efecte ale consumului de carne roșie care să contribuie la boli cardiovasculare și care trebuie explorate mai în detaliu, afirmă cercetătorii de la University of California.





Maria-Romo Palafox, dietetician specialist și cercetătoare postdoctorală la Rudd Center for Food Policy and Obesity de la University of Connecticut, a descris studiul ca „excelent planificat”: „Dacă ai probleme cu colesterolul sau precedente în familie cu colesterolul sau bolile de inimă, cel mai bine este să consumi mai puțină carne roșie sau albă și să le substitui cu fasole, linte, quinoa și produse din soia. Treptat, se confirmă că dietele bazate pe plante tind să fie mai benefice pentru sănătate și au impact negativ ecologic redus”. Oamenii de știință „nu știu exact” de ce proteinele din plante sunt cardio-protectoare, dar se crede că „alte vitamine și minerale din plante” – și nu proteinele însele din plante – sunt mai benefice pentru sistemul cardiovascular, a explicat ea. Și a adăugat că nu trebuie să vedem rezultatele studiului „în alb și negru”. Carnea, fie ea roșie sau albă, nu trebuie exclusă din dieta fiecăruia. În timp ce nutriționiștii fac recomandări pentru public în general, fiecare individ este unic în cerințele de hrană. „Mesajul de reținut este că nu trebuie pusă o etichetă de restricționare sau interdicție pe carnea roșie. Asigurați-vă că alegeți cea mai slabă carne posibil. Iar dacă puteți opta pentru ’ziua de luni fără carne’, de ce nu? Vă poate ajuta să combateți riscurile.” (CNN)