Ti-e frică de șerpi? Află ce trenuie să faci pentru a-ți învinge teama Primul seminar gratuit dedicat persoanelor cu fobie de șerpi va avea loc la București, joi 22 august

Primul seminar gratuit dedicat persoanelor cu fobie de șerpi va avea loc la București, joi 22 august la sediul Zitec din București. Seminarul va fi susținut deDoru Panaitescu, autor al unei cărți despre păsări din lunca și Delta Dunării, fotograf de natură și editor al unei secțiuni speciale despre fauna României pe Radio Guerrilla.Doru Panaitescu susține de mai mulți ani de zile cauza animalelor sălbatice prin diverse acțiuni educative, seminarii gatuite, expoziții foto, apariții la radio și televiziune, pe blogul personal sau pe Facebook. El speră ca prin astfel de acțiuni să schimbe percepția greșită pe care publicul larg o are despre reptile în general și despre șerpi în particular.“Încă din vremea comunismului s-a perpetuat ideea că animalele sălbatice aduc pagube, iar șerpii sunt de departe cele mai nedorite animale în câmpul vizual al omului de rând. Dacă până acum am ținut seminarii și prelegeri pentru pasionați, acum este rândul celor cu fobie de reptile vină și să asculte povestea acestor fascinante animale. Iar cel mai bun argument că voi vorbi pe limba și pe înțelesul celor cu teamă de șerpi este faptul că mie însumi mi-e frică de șerpi”, a spus Doru.La seminar vor fi prezenți doar oameni, nu și șerpi, reptilele fiind prezente doar în fotografii. Dacă acest seminar va avea succes la public, el va fi repetat și în alte orașe din țară. De asemenea, Doru Panaitescu intenționează să ofere sprijin logistic și altor pasionați din alte țări pentru initiative similare, pentru că teama de șerpi face ca mulți oameni din întreaga Europă (indiferent de cât de “civilizată” ar putea părea țara respectivă) să manifeste cruzime nejustificată față de reptile, nevoia de educație naturalistică fiind acută la nivelul întregului continent.Zitec este o companie de servicii și soluții software, care s-a implicat in multe alte proiecte de CSR, din care câteva au primit distinții și premii la nivel local și internațional. Intrarea este liberă.