Science Report: Este vitamina C eficace în prevenția și tratamentul coronavirusului? Opinii de ultimă oră

În cursa dramatică pentru descoperirea unui tratament pentru noul coronavirus, doctori și oameni de știință testează antiviralele, remediile anti-malarie și anticorpii monoclonali existenți, dar și alte medicamente pentru COVID-19. Acum, echipele din China adaugă vitamina C pe lista terapeuticelor potențiale.





ZhiYong Peng, doctor la Departamentul de Terapie Critică Medicală la Spitalul Zhongan al Universității Wuhan, a înregistrat pe ClinicalTrials.gov faza a doua a studiului clinic de testare a eficacității infuziei de vitamină C în tratamentul infecției respiratorii severe acute (Severe Acute Respiratory Infection – SARI) asociate cu noul coronavirus.





Studiul notează că vitamina C este un antioxidant care poate ajuta la prevenția afecțiunilor pulmonare induse de citokine. Citokinele sunt mici proteine eliberate de celule care provoacă inflamații și răspund la infecții, conform celor publicate pe MedicineNet de doctorul William Shiel Jr. Inflamațiile pulmonare severe cu coronavirus pot provoca afecțiuni extreme și chiar decesul.





Testul clinic arată că vitamina C reduce răspunsul inflamatoriu, prevenind și scurtând durata răcelii obișnuite. Descrierea arată în continuare că insuficiența de vitamină C este asociată cu risc crescut și severitate a infecțiilor gripale. Echipa urmărește să observe dacă vitamina C are efecte similare și împotriva pneumoniei asociate cu COVID-19.





Totuși, nu toți experții sunt de acord. Doctorul Carol DerSarkissian, într-o opinie pentru MedicineNet, declară: „Sistemul imunitar nu are nevoie de vitamina C pentru a funcționa corect. Dar cantități suplimentare nu vă vor ajuta să evitați o răceală. O vor face să treacă mai repede sau să nu vă simțiți prea rău – dacă le luați înainte să vă îmbolnăviți”.





În prezent nu există o medicație antivirală specifică pentru COVID-19. Tratamentul principal constă în terapie de suport anti-simptomatică.





Participanții la grupul experimental vor primi zilnic intravenos câte 24 de grame de vitamină C timp de șapte zile. Este o doză de 260 de ori mai mare decât cea zilnică pentru adulți și copii peste 4 ani, care este de 90 mg.





Într-o serie de filme distribuite pe YouTube în ultimele două săptămâni, doctorul Richard Cheng, PhD, editorul ediției chineze a Orthomolecular Medicine News Service declară că există cel puțin trei studii clinice în China asupra efectelor dozei mari de vitamina C în tratamentul pentru COVID-19. El menționează că Shanghai Medical Association a emis prin consens o declarație a experților privind tratamentul comprehensiv pentru COVID-19, în care recomandă utilizarea dozei mari de vitamină C.





Dr. Cheng spune că, după câte știe, așa-numitul „Plan Shanghai” publicat pe 1 martie este prima și singura recomandare oficială de utilizare a vitaminei C pentru ceva atât de serios ca noul coronavirus. El spune că este un impuls pentru ca noi grupuri din spitalele chinezești să studieze vitamina C administrată oral pentru tratamentul virusului, deoarece formulele orale pot fi administrate repede și pe scară largă unui număr mare de pacienți afectați.





Dr. Cheng afirmă că principalul investigator al primului studiu cu doze mari intravenoase de vitamină C din China i-a spus că rezultatele preliminare sunt promițătoare și că administrarea a 24 de grame zilnic pacienților cu COVID-19 a dus la reduceri semnificative ale inflamației. Dr. Cheng spune că este notabil, deoarece inflamația masivă în plămâni și potențial în alte organe poate fi fatală.





Cercetătoarea Betty Kovacs Harbolic, colaboratoare la MedicineNet, adaugă că vitamina C este în general inofensivă, dar „doze mari de vitamină C pot cauza deranjamente ale stomacului și diaree la adulți și au fost raportate ca provocând litiaze renale”.





Va fi vitamina C eficace în prevenția și tratamentul noului coronavirus? Este de sperat, iar studiile în curs vor da un răspuns. Urmați îndrumările doctorilor dacă aveți întrebări despre vitamina C sau alte suplimente. Între timp, luați toate măsurile necesare pentru a vă proteja împreună cu cei apropiați împotriva virusului, inclusiv evitând contactul cu cei bolnavi și spălându-vă des pe mâini. Mergeți la doctor dacă aveți febră, tușiți sau aveți dificultăți respiratorii.