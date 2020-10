Cercetătorii spun că știu de ce balenele ucigașe atacă ambarcațiuni în largul coastelor Spaniei

Oamenii de știință cred că știu de ce au început balenele ucigașe să atace ambarcațiuni în largul coastelor Spaniei. Analizând filmări ale unor atacuri, ei spun că au fost purtate de două sau trei animale tinere.Observând că două dintre orce erau grav rănite, ei bănuiesc că aceasta le-ar fi putut stârni comportamentul. Vorbind cu ziarul spaniol El Pais, cercetătorii spun că este neclar dacă balenele ucigașe fuseseră rănite înainte sau în timpul întâlnirii cu vasele, dar că ele ar fi putut să se simtă amenințate.Alfredo López, profesor de biologie la Coordonatorul pentru Studiul Mamiferelor Marine (CSMM), a declarat ziarului: „Nu este răzbunare. Ele acționează ca măsură de precauție”. A spus că balenele ucigașe nu păreau a acționa premeditat ca să avarieze vasele, „chiar dacă în cele din urmă s-au produs avarii. Interpretarea noastră este că nu aveau nici cea mai mică intenție să atace oameni”.Într-un interviu pentru BBC, proprietarul scoțian de iaht Graeme Walker, al cărui vas a fost atacat timp de 45 de minute pe 22 septembrie dimineața, a descris întâlnirea sa cu trei orce: „Vasul s-a rotit practic la 90 de grade când au sosit animalele. A fost foarte serios. Când au mușcat din cârmă și au început s-o scuture, timona s-a rotit în ambele direcții. Nu puteai s-o atingi. Putea să-ți rupă brațele”.În aceeași zi, ministrul spaniol pentru transporturi, mobilitate și agendă urbană a anunțat că se interzice vaselor mai scurte de 15 m să navigheze Cabo Prioriño și Punta de Estaca de Bares, unde au avut loc atacurile balenelor ucigașe. „Interacțiunile cu balene ucigașe au afectat mai ales ambarcațiuni cu lungime de 15 m sau mai mică”, a declarat ministrul. „Toate întâlnirile cu balene ucigașe au avut loc între 2 și 8 mile maritime față de coastă și la viteze de navigație de 6-9 noduri, fie doar cu vele, fie cu vele și motor”.Justin Crowther, un navigator britanic al cărui iaht a fost atacat și care a trebuit să fie salvat, a spus pentru El Pais că doar la andocare și-a dat seama cât de aproape a fost să fie răsturnat. „Am navigat în Australia, Tahiti, Canada ... peste tot în lume și am văzut orce, niciuna nu s-a apropiat atâta”.López a spus că, deși această creștere a atacurilor balenelor ucigașe pare extremă, întâlnirile sunt relativ rare. Numai 20% din rapoartele vaselor care au întâlnit orce sunt despre avarii sau probleme. „Sună ca și cum toate vasele au fost avariate, dar nu este cazul”. ( Newsweek