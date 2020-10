Science Report: Cafeaua băută pe stomacul gol dăunează metabolismului

Cercetătorii britanici au aflat că abținerea de la cafea până după micul dejun ameliorează semnificativ capacitatea organismului de a prelucra hrana în mod sănătos.Examinând cu diferiți markeri metabolici efectul somnului fragmentat și al cafelei matinale, ei au descoperit că, în timp ce o noapte dormită prost are un impact limitat asupra organismului, cafeaua are efect negativ asupra controlului glucozei din sânge.Dată fiind importanța menținerii nivelului zahărului în sânge în limite normale pentru reducerea riscului de diabet și boli de inimă, cercetătorii cred că rezultatele lor pot avea implicații „extinse” privind sănătatea.În studiul lor publicat în British Journal of Nutrition, 29 de persoane sănătoase, bărbați și femei, au fost subiecții a trei experimente nocturne diferite în ordine aleatorie.În primele două scenarii, participanții au primit o băutură îndulcită după trezire – primul grup după un somn normal, apoi după un somn fragmentat, din care au fost treziți câte cinci minute în fiecare oră.În al treilea, somnul a fost similar fragmentat, dar li s-a dat o cafea tare cu 30 de minute înainte de băutura îndulcită.În fiecare experiment, participanților li s-au prelevat probe de sânge după băutura îndulcită care avea caloriile unui breakfast obișnuit.Rezultatele au arătat că o noapte de somn întrerupt nu a înrăutățit nivelul glucozei din sânge după micul dejun, în comparație cu o noapte cu somn normal. Dar o cafea neagră tare băută înainte de breakfast a mărit răspunsul la glucoză cu 50%.„Știm că aproape jumătate dintre noi ne trezim dimineața și înainte de orice altceva bem cafea – cu cât ne simțim mai obosiți, cu atât mai tare este cafeaua”, spune profesorul James Betts, co-director la Centrul pentru Nutriție, Exerciții și Metabolism la University of Bath.„Studiul este important și are implicații extinse, întrucât până acum aveam cunoștințe limitate despre ce se întâmplă în organism, în special privind controlul metabolic și al nivelului zahărului. Pe scurt, controlul zahărului este afectat când primul lucru cu care organismul vine în contact este cafeaua, în special după o noapte de somn întrerupt. Putem îmbunătăți aceasta mâncând întâi și bănd cafeaua după aceea, dacă simțim că avem nevoie. Această informație ne poate aduce tuturor beneficii importante pentru sănătate”.Poate fi „încurajator pentru mulți” că o singură noapte de somn fragmentat nu pare a înrăutăți răspunsul metabolic în comparație cu o noapte de somn normal, spune cercetătorul principal Harry Smith, doctorand la Departamentul de Sănătate de la Bath.„Mai avem multe de învățat despre efectele somnului asupra metabolismului, despre câte întreruperi sunt suficiente pentru a dăuna metabolismului și care ar fi unele implicații pe termen lung, ca și despre câtă activitate fizică, de exemplu, este necesară pentru a contracara aceste efecte”, a subliniat acesta.