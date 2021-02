VIDEO Cercetătorii au descoperit „creaturi stranii” sub gheața din Antarctica

Cercetătorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit „creaturi stranii” sub un strat de gheaţă cu grosimea de 900 de metri în Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni în revista Frontiers in Marine Science, relatează DPA și Phys.org , potrivit Agerpres.Forând prin banchiza Filchner-Ronne, cercetătorii au descoperit în mod accidental o serie de animale asemănătoare bureţilor marini şi, posibil, alte specii necunoscute, în proximitatea unei stânci de pe fundul oceanic.„Ne aşteptam să găsim un miez de sedimente sub stratul de gheaţă, aşadar a fost o mică surpriză atunci când am atins stânca şi am văzut pe imaginile video că existau animale care trăiau pe ea”, a declarat James Smith, geolog la British Antarctic Survey (BAS).Potrivit unui comunicat publicat de BAS, acesta a fost primul studiu care a descoperit animale staţionare care trăiesc în astfel de condiţii de viaţă. Foarte puţine alte specii au fost observate la o distanţă de 260 de kilometri depărtare de largul oceanului, trăind într-un întuneric absolut şi la temperaturi de minus 2,2 grade Celsius.„Descoperirea noastră este unul dintre acele accidente fericite, care duc ideile ştiinţifice într-o direcţie diferită şi ne arată că viaţa marină din Antarctica este incredibil de specială şi uluitor de bine adaptată la un univers îngheţat”, a declarat Huw Griffiths, biogeograf la BAS şi coautor al studiului.Oamenii de ştiinţă britanici au precizată că vieţuitoarele astfel descoperite se află la 1.500 de kilometri depărtare de o sursă de fotosinteză.„Descoperirea noastră ridică mai multe întrebări decât răspunsuri, precum 'Cum au ajuns aici?' şi 'Ce mănâncă?'”, a adăugat Huw Griffiths.„Şi ce se va întâmpla cu aceste comunităţi de vieţuitoare dacă stratul de gheaţă se prăbuşeşte?”, a adăugat specialistul britanic, referindu-se la posibilele consecinţe ale schimbărilor climatice.