Cercetătorii au dezvoltat un material care protejează împotriva infecțiilor nosocomiale

Imitarea sistemului imunitar

Noul material oferă speranțe majore pentru combaterea unei probleme mondiale severe, Organizația Mondială a Sănătății catalogând bacteriile rezistente la antibiotice drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale.Combaterea problemei necesită o schimbare a paradigmei despre modul în care folosim antibioticele și necesită dezvoltarea unor tehnologii medicale sustenabile.„După ce am testat noul nostru hidrogel asupra unor bacterii diferite am observat un nivel ridicat de eficacitate, inclus împotriva acelora care au devenit rezistente la antibiotice”, afirmă Martin Andersson, profesor la Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică de la Chalmers și conducător al studiului.Grupul lui Andersson de la Universitatea Chalmers a efectuat cercetări și a dezvoltat noul material de câțiva ani, concentrându-se în special pe tratarea rănilor. Aceștia și-au publicat acum rezultatele într-un articol din revista ACS Biomaterials Science & Engineering.Scopul principal al studiului a fost până acum explorarea unor noi soluții privind tehnologiile medicale care să reducă utilizarea sistematică a antibioticelor.Bacteriile rezistente la antibiotice cauzează infecții nosocomiale, incidența acestora crescând la nivel mondial.FOTO: Profimedia ImagesSubstanța activă din noul material bactericid este alcătuită din peptide antimicrobiale, mici proteine găsite în mod natural în sistemul imunitar.„Cu aceste tipuri de peptide riscul de a dezvolta rezistență la ele este extrem de scăzut deoarece ele afectează doar cea mai periferică membrană a bacteriilor. Acesta este probabil cel mai important motiv pentru care este atât de interesant de lucrat cu ele”, afirmă Martin Andersson.Cercetătorii au încercat de mulți ani să găsească modalități de a folosi aceste peptide în aplicații medicale însă fără succes până acum. Problema este că ele se descompun rapid când intră în contact cu fluide corporale precum sângele.Studiul actual descrie modul în care cercetătorii au reușit să depășească problema prin dezvoltrarea unui hidrogel nanostructurat în care peptidele sunt legate permanent, creând un mediu de protecție.„Materialul este foarte promițător. Este inofensiv pentru propriile celule ale corpului și delicat pentru piele. În măsurătorile noastre efectul protectiv al hidrogelului asupra peptidelor antimicrobiale este clar - peptidele se degradează mult mai lent când sunt legate de acesta”, afirmă Edvin Blomstrand, doctorand la Chalmers și unul dintre autorii principali ai studiului.„Ne-am așteptat la rezultate bune dar am fost cu adevărat surprinși pozitiv cu privire la cât de eficace s-a dovedit a fi materialul”, adaugă Andersson.Potrivit cercetătorilor, noul material este primul dispozitiv medical care folosește cu succes peptide antimicrobiale într-un mod clinic și viabil din punct de vedere comercial, existând numeroase oportunități pentru aplicații clinice ale acestuia.