Experiment: După 6 ani în spațiu, sperma de șoareci liofilizată este viabilă, iar șoriceii rezultați în laborator sănătoși

După ce a petrecut aproape șase ani pe orbită pe Stația Spațială Internațională (ISS), sperma de șoarece liofilizată nu a fost afectată, iar odată ce a revenit pe Pământ, a contribuit la nașterea de șoareci perfect sănătoși.





Liofilizarea sau criodesicarea este un proces de deshidratare folosit de obicei în conservarea materialelor perisabile sau pentru a face materialele respective mai ușor de transportat

Anomalii „ușoare” ale cromozomilor



Odată ce ovulele au fost fecundate, totuși, au fost detectate „ușoare” anomalii ale cromozomilor la sperma care a petrecut ani de zile în imponderabilitate. Dar aceste daune nu le-au afectat dezvoltarea.







400 de "șoareci spațiali" sănătoși + o a treia generație





Pentru a răspunde la această întrebare, a fost lansat un experiment științific la scară largă, iar rezultatele sale, publicate vineri în revista Science Advances, sunt destul de liniștitoare, potrivit France24 Radiația din spațiu include „vânturile solare, razele cosmice” emise de Soare sau din afara sistemului solar, despre care se știe că dăunează ADN-ului.Însă, potrivit cercetătorilor, „sperma liofilizată ar putea fi teoretic depozitată în ISS timp de aproximativ 200 de ani” fără nicio problemă, a declarat pentru AFP cercetătorul principal al lucrării, Teruhiko Wakayama, profesor la Universitatea Yamanashi din Japonia.Proiectul a început în 1997. Teruhiko Wakayama, care a visat să fie astronaut și este un cititor pasionat de science fiction, arată mai întâi împreună cu echipa sa că șoarecii se pot naște într-adevăr din spermă liofilizată.Aceasta este o cerință practică: în această formă, probele pot fi depozitate la temperatura camerei mai mult de un an. Altfel, ar fi trebuit să fie trimise la congelatoare care nu erau disponibile la bordul rachetelor.Ani mai târziu, cercetătorii colectează material seminal de la 12 șoareci, așezați în șase cutii mici fiecare conținând 48 de fiole, nu mai mari decât un stilou.Trei dintre aceste cutii au rămas în Japonia pentru a servi drept punct de comparație, iar trei au decolat către ISS în august 2014. La bordul stației, astronauții le plasează în congelatoare la -95 ° C.O nouă cutie este readusă pe Pământ după nouă luni, pentru a demonstra fezabilitatea experimentului.O a doua cutie a rămas la bord până în mai 2016 (adică 2 ani și nouă luni). În cele din urmă, a treia a fost readus pe Pământ în iunie 2019, după ce a petrecut 5 ani și 10 luni în spațiu.ADN-ul spermei a fost apoi observat de cercetători. "Măsurând daunele adnului, nu a existat nicio diferență semnificativă între probele păstrate în spațiu timp de trei sau șase ani sau cele păstrate pe pământ", a explicat Teruhiko Wakayama.Embrionii au fost apoi cultivați in vitro, iar apoi unii au fost implantați la femele de șoarece. În total, 243 de șoareci tineri s-au născut din sperma care a rămas aproape 3 ani în spațiu, iar 168 din cea care a rămas aproape 6 ani."Privind rata natalității acestor embrioni, nu a existat nicio diferență între cei păstrați la sol sau în spațiu, fie că au vârsta de 3 sau 6 ani", a spus Teruhiko Wakayama. „Toți cei mici au un aspect normal (...) nu s-au găsit anomalii.”Cinci exemplare născute din spermatozoizi care au petrecut 3 ani în ISS au fost studiate pe întreaga durată de viață. Cercetătorii au descoperit o speranță de viață ușor mai mică decât media. Dar aceste rezultate vor trebui confirmate de studiul în curs de desfășurare al altor exemplare, a celor rezultați din sperma care a petrecut aproape 6 ani în spațiu.În cele din urmă, „șoarecii spațiali” au fost împerecheați, dând naștere unor noi exemplare de a treia generație.„Toți descendenții s-au dovedit a fi normali”, potrivit studiului.