VIDEO Un studiu care arată că orgasmul îmbunătățește respirația, printre cercetările câștigătoare la Premiile Ig Nobel de anul acesta

Acest studiu, realizat de cercetători din Turcia, Germania şi Marea Britanie, a descoperit că respiraţia nazală este „semnificativ îmbunătăţită după un raport sexual care a inclus un orgasm, în aceeaşi măsură ca după administrarea unui descongestionat nazal şi pentru o perioadă de timp de până la 60 de minute”.Cea de-a 31-a ediţie a premiilor anuale Ig Nobel care, potrivit organizatorilor, recompensează realizări ştiinţifice care „îi fac pe oameni să zâmbească şi apoi să reflecteze'”, a fost organizată pentru al doilea an consecutiv în format online din cauza pandemiei de coronavirus.Gala de decernare a acestor premii, atribuite de revista Annals for Improbable Research, are loc de obicei la Sanders Theatre din cadrul Universităţii Harvard.Printre ceilalţi câştigători ai acestor premii s-au aflat echipe care au testat ipoteza potrivit căreia bărbaţii au evoluat şi şi-au lăsat barbă pentru a se proteja de loviturile primite în zona feţei, precum şi cercetători care au studiat bacteriile din gumele de mestecat lipite pe trotuare.O echipă compusă din cercetători africani, americani şi europeni a fost recompensată cu premiul pentru Transport, după ce a stabilit, prin intermediul unui experiment, că transportul unui rinocer pe calea aerului este mai sigur atunci când animalul se află cu capul în jos şi picioarele în sus.Premiul pentru Economie a fost câştigat de Pavlo Blavatsky, care a descoperit că obezitatea politicienilor dintr-o ţară ar putea fi un bun indicator al nivelului de corupţie din acea ţară.Gala de decernare a acestor premii abordează cu mult umor şi satiră o varietate de domenii de cercetare. Conform tradiţiei, laureaţi adevăraţi ai premiilor Nobel - inclusiv Frances Arnold (chimie, 2018) şi Eric Maskin (economie, 2007) - au înmânat aceste trofee câştigătorilor premiilor Ig Nobel.Câştigătorii primesc un trofeu DYI (do it yourself), care trebuie să fie asamblat de fiecare laureat pornind de la un fişier PDF tipărit la imprimantă, dar şi un fals premiu în bani, ce constă într-o bancnotă contrafăcută de 10 trilioane de dolari din Zimbabwe.