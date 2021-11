webPR: În premieră pentru România: Renumiții oameni de știință Richard Dawkins și Lawrence Krauss în dialog cu fizicianul Cristian Presură

Despre Universitatea Româno-Americană

Evenimentul va avea loc joi, 9 decembrie 2021, începând cu ora 15.00, pe platforma ZOOM. Pentru rezervarea participării la eveniment vă rugăm să accesați acest link Sunt așteptați peste 150 de participanți, printre care studenți și elevi de la instituții de învățământ din București și din țară. Inspirat din inițiative internaționale de referință, „RAU Science Talks” își propune să atragă și să crească interesul publicului larg și în special al tinerilor, față de știință. Evenimentul este organizat cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București Ilfov (ADIZMB), organizație care are printre obiective și sprijinirea inițiativelor educaționale, precum și al firmei de traduceri Babylon Consult. Hotnews și Avocatnet s-au alăturat demersului în calitate de parteneri media.este un biolog recunoscut în comunitatea de specialitate, care pe lângă opera sa ştiinţifică, a scris şi cărţi adresate marelui public. Este un avocat al umanismului împotriva fundamentalismelor de tot felul şi al ştiinţei împotriva pseudoştiinţelor, aflându-se de ani buni în centrul disputei evoluţionism-creaţionism.este fizician, cosmolog renumit şi profesor la Universitatea Statului Arizona, deţinând şi postul de director al Proiectului Origins. Elogiat de revista Scientific American, care l-a numit o raritate printre intelectuali datorită valenţelor sale publice, Krauss este autorul a peste trei sute de articole ştiinţifice şi opt cărţi, printre care şi marele succes The Physics of Star Trek. Tot el a analizat, de asemenea, conceptul de civilizație veșnică a lui Dyson și universurile paralele.este doctor în fizică și cercetător la Philips Research Eindhoven. A obţinut doctoratul în fizică la Universitatea Groningen, apoi s-a specializat în domeniul senzorilor medicali, inventând şi introducând pe piaţă, împreună cu echipa din care face parte, primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. A publicat mai multe zeci de lucrări şi brevete de invenţie. Cristian Presură are o activitate intensă de popularizare a ştiinţei în limba română, este membru al asociaţiei Ştiinţă pentru Toţi şi autor al volumului „Fizica povestită”, premiat în anul 2016 de Academia Română.Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general. Prin misiunea asumată universitatea urmărește să contribuie la: promovarea excelenței în educație, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență; tezaurizarea și promovarea valorilor culturii și civilizației naționale și universale; apărarea cadrului democratic universitar întemeiat pe autonomia universitară și respectul legii, pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în statul de drept. Universitatea Româno-Americană a fost înfiinţată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc.