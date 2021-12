Prima fermă de caracatițe din lume atrage critici puternice din partea cercetătorilor / Cefalopodele urmează să fie recunoscute ca „ființe conștiente” în Marea Britanie

Ce planuri a făcut compania spaniolă pentru comercializarea caracatițelor

Critici din partea experților

Ce prevede legislația UE privind creșterea caracatițelor

Potrivit CIWF, nu există deocamdată o metodă validată ştiinţific pentru sacrificarea lor de către oameni.





Acvacultura este sectorul destinat producţiei de alimente cu cea mai mare creştere în lume. Piaţa globală creşte cu aproximativ 5% anual şi este proiectat că va ajunge să valoreze circa 245 de miliarde de dolari până în 2027.



Aproximativ 580 de specii acvatice sunt crescute în ferme în lume.

Caracatiţele trăiesc până la 4 ani, iar o cercetătoare de la Bristol Aquarium a explicat pentru BBC cum ele îşi schimbă culoarea şi comportamentul în funcţie de starea pe care le-o dă mediul.„Când te uiţi la ea şi ea se uită la tine, poţi simţi că este ceva acolo”, a spus Stacey Tonkin, acvarist.Nivelul de atenţie pe care ea îl observă direct urmează să fie recunoscut în Marea Britanie printr-un amendament adus legii bunăstării animalelor.Schimbarea vine după ce o echipă de experţi a analizat mai mult de 300 de studii ştiinţifice şi a concluzionat că acestea sunt „fiinţe conştiente” şi că „există dovezi ştiinţifice importante” că ele pot simţi plăcere, entuziasm şi bucurie, dar şi durere şi stres.Autorii au spus că sunt convinşi că o astfel de fermă este ceva imposibil şi că guvernul va lua în calcul interzicerea caracatiţelor de fermă în viitor.Caracatiţele se regăsesc în restaurante şi magazine alimentare de peste tot din lume. Numărul celor aflate în natură scade tot mai mult, iar preţul pe piaţă creşte. Este estimat că anual sunt capturate 350.000 de tone, mai mult de zece ori faţă de 1950.Cursa pentru descoperirea secretului înmulţirii caracatiţelor în captivitate a început în urmă cu mai multe decenii. Este dificil pentru că larvele consumă doar mâncare vie şi au nevoie de un mediu controlat atent.Multinaţionala spaniolă Nueva Pescanova (NP) a anunţat că va începe comercializarea caracatiţelor de fermă în 2023, înaintea unor companii din Mexic, Japonia şi Australia, care încearcă acest lucru de asemenea.Compania e construită pe cercetarea făcută de Institutul Spaniol de Oceanografie, cu accent pe obiceiurile de înmulţire ale caracatiţei comune. Ferma comercială a NP va avea sediul pe uscat, în apropiere de portul Las Palmas din Insulele Canare, potrivit PortSEurope.Este raportat că va produce 3.000 de tone de caracatiţe pe an, iar reprezentanţii companiei au fost citați ca spunând că aceasta va ajuta la oprirea capturării atâtor caracatiţe din natură. Nu au fost dezvăluite detalii legat de condiţiile în care vor fi crescute vietăţile.Dimensiunea bazinelor, hrana pe care o vor primi şi cum vor fi sacrificate sunt chestiuni la care BBC nu a primit răspuns.Planurile au fost denunţate de un grup internaţional de cercetători ca fiind „nejustificate etic şi ecologic”.Compassion in World Farming (CIWF) a scris mai multor guverne - inclusiv celui spaniol - şi a cerut interzicerea acesteia.„Aceste animale sunt animale uimitoare. Sunt solitare şi foarte deştepte. Aşa că să le pui în rezervoare sterpe, fără stimulare cognitivă, este greşit pentru ele”, a spus dr. Elena Lara, manager de cercetare la CIWF.Ea a menţionat că oricine a văzut documentarul „My Octopus Teacher”, premiat cu Oscar anul acesta, va aprecia acest lucru. Caracatiţele au un creier complex, mare, iar inteligenţa lor a fost demonstrată în mai multe experimente.Dacă ferma va fi deschisă în Spania, aparent creaturile crescute acolo vor avea puţină protecţie sub legea europeană.Caracatiţele şi alte cefalopode nevertebrate sunt considerate fiinţe conştiente, însă legea Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor de fermă se aplică doar în cazul vertebratelor.