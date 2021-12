Oamenii de știință au descoperit o nouă parte a corpului uman

Ce au descoperit cercetătorii



Un nou strat muscular din mandibulă care joacă un rol esențial în masticație a fost descris de cercetători pentru prima dată într-un studiu publicat în revista Annals of Anatomy Aflat adânc în mușchiul maseter - cel mai proeminent din mușchii feței - noul mușchi se găsește între osul zigomatic și mandibulă.Îți poți simți mușchiul maseter prin plasarea degetelor în spatele obrajilor în timp ce mesteci.Era în general crezut că acesta era alcătuit din doar două straturi: unul adânc și unul superficial.Însă unele lucrări făceau referire la un al treilea strat super-adânc.„Având în vedere aceste descrieri contradictorii, am dorit să examinăm exhaustiv din nou structura mușchiului maseter”, afirmă profesorul Jens Christoph Türp de la Centrul Universitar de Stomatologie din Basel.Türp și dr. Szilvia Mezey de la Departamentul de Biomedicină din cadrul Universității Basel au descoperit în sfârșit acest al treilea strat muscular evaziv.„Acest segment adânc al mușchiului maseter este clar distinct de celelalte două straturi atât ca structură cât și ca funcție”, afirmă Mezey, precizând că el are un rol de stabilizare a mandibulei.Echipa a realizat descoperirea după ce a disecat 12 capete păstrate în formol și a examinat cu ajutorul tomografiei computerizate 16 cadavre ale unor persoane recent decedate. Ei au folosit de asemenea imagistica prin rezonanță magnetică pentru a identifica funcționalitatea probabilă a stratului muscular la o persoană vie.Cercetătorii propun în studiu ca noul mușchi să fie numit Musculus masseter pars coronidea.Autorii afirmă că descoperirea ar putea fi importantă din punct de vedere clinic, cunoașterea structurii exacte a mușchiului maseter putând duce la îmbunătățirea operațiilor sau terapiilor pentru afecțiunile ce afectează mandibula.„Deși în general se presupune că cercetările anatomice din ultimii 100 de ani n-au lăsat nicio piatră neîntoarsă, descoperirea noastră este puțin asemănătoare cu ale zoologilor care descoperă o nouă specie de vertebrate”, afirmă Türp.