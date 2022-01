Un bărbat, tatăl a 3 copii, care a mers să se opereze de hernie a descoperit că aceasta era un uter

Hernia bărbatului conținea un uter cu un col uterin, o trompă uterină și alte țesuturi ovariene

A father of three went for a recent operation for a hernia, only to discover that the hernia was made up of a uterus with a cervix, a fallopian tube, and an ovary attached to an undescended testicle.Bărbatul în vârstă de 67 de ani, suspect de hernie, le-a spus medicilor că inflamația din partea stângă a zonei sale inghinale era acolo de 10 ani. Pe lângă acest lucru, el le-a mai zis că are un testicul necoborât de la naștere.„Pacientul a avut trăsături sexuale primare și secundare normale. El era căsătorit și avea 3 copii”, au notat doctorii în studiul publicat de revista Urology Case Reports „Examinarea fizică a prezentat un bărbat cu osteo-musculatură și pilozitate masculină medie, un penis bine dezvoltat cu orificiu uretral normal”, au precizat aceștia (nu este neobișnuit ca urologii să ofere descrieri detaliate ale aparatului genital masculin în raporturile lor de caz).Însă în acest caz ea s-a dovedit cu atât mai relevantă întrucât, atunci când l-au operat pe bărbat, ei au descoperit că hernia sa conținea mai multe componente ale sistemului reproducător feminin.Medicii au stabilit că pacientul suferea de o formă rară de hermafroditism.„Literatura de specialitate arată că în cazul pacienților cu testicule intra-abdominale, ambele gonade sunt găsite într-o poziție asemănătoare cu cea a ovarelor, cu un uter rudimentar în centru unde rămășițele canalelor lui Muller [canalele din embrion care ulterior se dezvoltă în organele aparatului reproducător feminin] inhibă coborârea testiculelor în scrot”, explică autorii în raportul lor.Medicii au reușit să înlăture toate structurile anormale fără complicații.Acest tip de hermafrodism este extrem de rar și este descoperit doar accidental.„Persistența sindromului canalelor lui Muller este o formă rară de pseudohermafroditism depistată doar în timpul operațiilor chirurgicale pentru criptorhidism sau hernie inghinală”, explică medicii.Persoanele cu această afecțiune tind să o descopere când sunt operați de hernie în timpul copilăriei. Cazul bărbatului în cauză a fost extrem de neobișnuit datorită perioadei lungi de timp în care a ignorat problema, crezând că are hernie.Doar aproximativ 250 de cazuri ale acestei forme de hermafroditism au fost raportate în literatura de specialitate.