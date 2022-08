STIINTELE VIETII Joi, 18 August 2022, 13:19

Adrian Nicolae • HotNews.ro

Nu unul, ci doi asteroizi ar fi dus la dispariția dinozaurilor ● China tocmai i-a depășit pe americani într-un domeniu neașteptat ● Americanii sunt cu capul ● Turcia și mașinile electrice

Nu unul, ci doi asteroizi ar fi dus la dispariția dinozaurilor. Au avut și dinozaurii ăia o baftă, de mai bine n-o aveau. Nu toți. Dar noi vorbim doar de cei de la finalul Cretacicului, de acum circa 66 de milioane de ani. Fix ăia pe care i-a lovit asteroidul de-au văzut stele verzi. Nicio șansă n-au avut, săracii. Păi cum să aibă, că dacă te uiți la ce a fost acolo, ți se ridică părul pe mână. Primo, i-a lovit asteroidul Chixulub. Puf! Secundo, oricum venea o perioadă glaciară peste ei, prima în 150 de milioane de ani, și numai bine nu avea să le fie. Apoi, a mai fost și un supervulcan prin India. Doar ăsta și ar fi fost capabil să le ia piuitul. Deci, ce a fost acolo, nici nu putem să vă explicăm. Grozăvia de pe lume. Acum, ca să fie dovada clară că Universul chiar nu i-a mai suportat pe dinozauri, s-ar fi descoperit și un al doilea crater uriaș, de la un al alt impact cu un asteroid gigantic, petrecut cam tot pe atunci. Și, se zice în studiul publicat în ScienceAdvances, impactul ar fi avut loc undeva prin vestul Africii, cam prin largul coastei din Guineea. Schepsisul vine când încep să fie oferite datele certe. Care numai certe nu sunt. Adică există o anomalie undeva la vreo 300 de metri în sedimentul de pe fundul mării, care ar putea fi cauzată de un impact cu un asteroid. Ar putea, dar nu e sigur. Ce s-a obținut până acum sunt date oferite de testele seismice, de la unii care căutau petrol pe acolo. Ca să fie siguri, oamenii de știință trebuie să foreze, să obțină mostre de sediment, și abia apoi să își dea cu părerea. Cum ar veni, tot ce ne-au zis până acum e doar o supoziție. Nimic cert. Hai, dom`ne, ăștia sunt serioși? Și noi care ne pregăteam să mergem să aprindem o lumânare pentru dinozauri.

China tocmai i-a depășit pe americani într-un domeniu neașteptat . Nu, nu a mai început un război. Stați liniștiți! Noi despre știință vorbim aici. Iar China tocmai a ajuns pe locul 1 în lume, depășindu-i pe americani, la numărul de studii de specialitate citate în alte studii de specialitate. O să spuneți, probabil: „Ete fâs! Mare filosofie ce-au făcut și ăștia!” Ei, să știți că asta chiar e o mare filosofie. Adică, nu vorbim de faptul că publicarea articolelor de știință a fost politică de stat în China ultimilor ani. Stați voi liniștiți că nici cu alde Nature și altele nu ne e rușine! Tot un fel de politică de promovare locală au și ăștia, deși s-au bătut cu pumnul în piept că susțin știința globală. Stai tu, străin, ani de zile în așteptare, până să îți spună ăia că, de fapt, nici nu te publică. Dacă nu ai unul de-al lor între autori, mai salcâm cu publicarea. Problema este că poți tu să scrii un pomelnic de articole, că le scrii degeaba dacă tu nu citește nimeni și, mai ales, dacă nu te citează. Citarea este tocmai o validare a valorii articolului tău. Iar China tocmai a ajuns pe locul 1 în lume la așa ceva. Treaba asta o spun nu chinezii ci, culmea, cei de la Science. Mă rog, nici ei nu prea sunt fair play când se întreabă dacă nu cumva tocmai colaboratorii străini au fost cei care au ridicat valoarea studiilor din China. Dar, asta e, ce s-o mai dea cotită acum? Faptul e consumat, iar China e noul lider global și în domeniul ăsta.

Americanii sunt cu capul. Dacă tot am pomenit de americani mai devreme, propunem să mai dăm una bucată știre, cu cea mai bizară terapie descoperită de ăștia. Dar nu putem să o dăm direct, fără să vă punem în temă cu ce e acolo. După cum bine știe toată lumea, de mai bine de 50 de ani, statul Florida se confruntă cu o invazie a pitonilor asiatici. Pitonii au fost ținuți inițial ca animale de companie, apoi au fost eliberați în sălbăticie prin anii `70, unde s-au înmulțit ceva de speriat și unde au devenit rapid vârful lanțului trofic. Unde mai pui că au început să și iasă de acolo și să atace animalele de companie normale (câini, pisici... din ăștia) de prin orașe. Din cauza asta, autoritățile organizează cu regularitate concursuri de vânătoare, cu premii consistente, în care trebuie vânați cât mai mulți pitoni. Iar doritori să se înscrie sunt cu droaia. De asta, de prin anul 2000 încoace zic ăia că au omorât peste 17.000 de pitoni. Buuun! Asta era treaba deja cunoscută. Noutatea este că, zic americanii citați de Phys.org, că vânătoarea pitonilor este o terapie foarte bună pentru soldații care au luptat prin Irak, prin Afganistan și alte teatre de război, că au avut destule americanii, și care suferă de sindrom post-traumatic. Cum ar veni, să îl scoli pe om în toiul nopții și să îl trimiți să se bată cu pitonii îi face bine la sănătatea mentală. Noi nu știm cum stă treaba cu așa ceva, că nu e de glumă cu sindromul ăsta, dar să te duci să te încaieri cu o lighioaie de câțiva metri lungime, al cărei scop în viață, ba chiar plăcere, e să te mănânce pe tine, numai a terapie nu sună. Ba sună chiar a eveniment care să creeze un sindrom din ăla de care vorbeam. Dar, na, te pui cu știința?

Turcia și mașinile electrice. După blugi și telenovele, iată și prima mașină electrică ”Made in Turcia”... Togg! Așa să știți că se numește compania auto născută în Turcia lui Erdogan datorită lui Gürcan Karakas, directorul companiei Bosch (u vom face comentarii privind ”inspirația” nemțească...). Deci, Togg - Turkey's Automobile Joint Venture Group Inc. Deși Turcia se scaldă în ape foarte tulburi din punct de vedere economic și geo-politic, în doar doi ani această mașină electrică a ajuns de la stadiul de idee la primele modele de pre-serie produse lângă Istanbul. Iar din 2023 va putea fi cumpărată – cel puțin așa speră fondatorul mărcii, care s-ar putea să primească porecla de ”Elon Musk de Bosfor”. Deocamdată, acest prim model nu are un nume, așa că puteți să vă oferiți voluntari ca să îi găsiți unul potrivit. Indiferent dacă urmăriți sau nu seriale turcești.