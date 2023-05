Oamenii de știință au inventat un nou tip de piele electronică care poate „comunica direct cu creierul", permițând celor cu membre amputate să simtă un simț tactil asemănător celui uman prin intermediul protezelor. Acest nou tip de piele digitală „E-skin”, inventată de oamenii de știință reușește să ofere senzații plăcute și dureroase creierului prin intermediul senzorilor de temperatură, presiune și tensiune.

Piele digitala e-skin Foto: Jiancheng Lai and Weichen Wang of Bao Research Group at Stanford University