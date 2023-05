STIINTELE VIETII Joi, 25 Mai 2023, 18:10

Adrian Nicolae • HotNews.ro

​Cum se mai modifică teoria evoluției umane doar ca să pice cum trebuie ● Extincția vieții pe care o trăim în prezent este mult mai gravă decât se anticipase ● Mersul pe litoral chiar aduce beneficii sănății

homo sapiens 120.000 ani Israel Foto: Lev Tsimbler / Alamy / Alamy / Profimedia

Cum se mai modifică teoria evoluției umane doar ca să pice cum trebuie

Știți jocurile alea în care copiii trebuie să introducă obiecte de diferite forme în orificii cu formele respective? Toată lumea șe știe. Uneori, fiind mici, nu le nimeresc cum trebuie și atunci încearcă să le potrivească lovindu-le ca să intre. Cam așa este și cu evoluția omului, pentru că lucrurile trebuie să intre într-un tipar general acceptat.

De data asta este vorba despre Peninsula Arabică, un loc în care, spun niște geneticieni de la mai multe universități australiene, oamenii care au ieșit din Africa au poposit pentru vreo 30.000 de ani înainte de a pleca peste mări și țări, pentru a coloniza Australia, Asia și, ulterior, Europa și America. Cum s-ar zice, acum 80.000 de ani au plecat din Africa, au făcut un popas de 30.000 de ani în zona Arabiei, apoi au luat-o iar la picior.

Și ce au făcut acolo? S-au aclimatizat pentru cucerirea a ceea ce urma a fi, printre altele, zona de nord a Asiei, recte Siberia, și Europa, zone cu o climă extrem de rece la vremea respectivă. Și cum și-au dat ei seama de asta? Prin vreo cercetare arheologică? Prin analiza măcar a culturilor materiale? Neah! Astea sunt fumate. Prin genetică.

Mai exact, au descoperit 57 de „regiuni” în genomul uman care corespund unor înlocuiri ale unor gene cu altele, spre beneficiul acelor populații. Apoi, deși studiul abundă în „posibil” și „probabil”, au intuit ei cam pe unde s-ar fi produs acele schimbări genetice și când. Le-a dat Peninsula Arabică acum vreo 30.000 de ani.

Trecem peste faptul că indiferent de perioada geologică, peninsula aia nu a avut nimic de-a face cu Siberia sau Europa din punct de vedere climatic. Să te aclimatizezi în Arabia pentru a cuceri emisfera nordică e ca și cum te-ai antrena vara la Eforie pentru a cuceri Antarctica. Apoi, așa zisul studiu care a fost publicat, culmea, în PNAS, omite absolut toate descoperirile arheologice din zonă, care arată locuiri și urme ale unor culturi paleolitice, chiar continuitate, cu muuult înainte de granița celor 80.000 de ani.

Se uită de asemenea urmele certe ale prezenței lui Homo sapiens în Orientul Mijlociu de acum 120.000 de ani până acum 90.000 de ani, ca să nu mai vorbim despre resturile fosile umane de la Misliya, Israel, vechi de 200.000 de ani. Nu se spune nimic despre faptul că urmele lui Homo sapiens dispar din Orient pentru a fi înlocuite de cele ale omului de Neanderthal de acum 90.000 de ani până acum circa 50.000 de ani. Se uită de urmele din sudul Asiei de acum 60.000 – 70.000 de ani șamd.

Dar, hei, important este că genele alea care ne-au transformat strămoșii în supermani exploratori au adus și obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Pas de mai pricepe ce a vrut să spună autorul în opera sa.

Realitatea este că oamenii ăia de știință din Australia au dat rău de tot cu bățul în baltă. Evoluția umană este mult mai complexă decât o arată ei sau decât vor ei să pară. Peninsula Arabică a fost un punct cheie în ceea ce însemnat formarea speciei umane, dar în niciun caz tabăra de pregătire militară pe care o enunță australienii. Am mai vorbit despre ea și puteți găsi materialul aici.

Dar știți ce au mai uitat australienii? Faptul că inclusiv britanicul Chris Stringer, autorul ipotezei Out of Africa 2, a recunoscut că ipoteza sa este perimată și că nu poate explica per total complexitatea originii și dispersiei speciei umane.

Măi, unul din ăștia noi nu ar lua în calcul, în ciuda zecilor de dovezi, că mai erau și alții peste gard atunci când nu ar fi trebuit să fie. De ce nu iau asta în calcul? Păi dacă deranjează pe cine nu trebuie?

Extincția vieții pe care o trăim în prezent este mult mai gravă decât se anticipase

Ceva mai serioși decât australienii enunțați anterior, măcar prin faptul că studiază domeniul despre care scriu, și anume biologia, s-au dovedit niște cercetători de la Universitatea din Belfast și de la cea din Praga. Într-un studiu publicat în Biological Reviews, biologii amintiți prezintă datele actualizate a peste 71.000 de specii animale de pe Terra.

A reieșit că doar 3% dintre acestea au prezentat semne de creștere a populației. 48% sunt în delin major. Alte 33%, deși fuseseră declarate specii nepericlitate, se îndreaptă în realitate cu pași repezi spre extincție.

Dintre toatre speciile amintite, grupul amfibienilor este cel mai afectat și a înregistrat cele mai mari pierderi. Păsările, mamiferele și insectele le urmează în acest top nefast. Cele mai reduse scâderi se înregistrează în rândul reptilelor și al peștilor, dar asta nu înseamnă că grupurile respective o duc pe roze.

Un alt aspect interesant este că pierderea biodiversității este mult mai accentuată în zonele tropicale, acolo unde speciile par mult mai sensibile la schimbările climatice. În concluzie, pierderi se înregistrează la toate grupele și familiile animale, cu un ritm cu mult peste ceea ce credeam noi că ar fi. Iar extincția pe care o trăim în prezent are premizele de a fi una dintre cele mai rapide și mai grave din istorie.

Mersul pe litoral chiar aduce beneficii sănății

Să vă dăm la final și o veste bună. O echipă internațională de cercetători, condusă de savanți de renume mondial de la Universitatea din Viena, ne anunță că între mrsul pe litoral și o stare de sănătate mai bună chiar există o legătură de netăgăduit. Iar revelația asta au publicat-o revista Communications Earth & Environment ca să se bucure toată lumea.

Acum, faptul că informația asta era știută încă de pe vremea anticilor, o putem trece cu vedere. Poate le mai și nimereau grecii, romanii sau egiptenii, când spunea același lucru. Că medicii recomandau încă din secolul al XVII-lea plimbările pe malul mării și băile în mare, iar o putem lăsa deoparte. Important este că acum avem confirmarea științifică.

Mai exact, cercetătorii amintiți au prezentat date din 15 țări (Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Marea Britanie și Australia) și toate le-au dat același rezultat. Anume, că oamenii se simt mai bine după ce fac plimbări pe malul mării și baie în oceane. Wow!

Nu putem încheia fără să ne întrebăm de ce nu a fost inclusă și România în acest top select. Păi, dacă ați fost recent pe litoral, cam ai toate șansele să te îmbolnăvești de nervi când vezi prețurile și condițiile, iar masa la terasele neaoșe este un veritabil turnir pe care doar cei cu anticorpi cu colți pumnal l-ar putea câștiga. Așa că, na, înțelegi voi.

