STIINTELE VIETII Joi, 08 Iunie 2023, 16:53

Adrian Nicolae • HotNews.ro

0

​De ce e important să nu uitați scrisul de mână ● Fotosinteza artificială, cheia cuceririi cosmosului ● Relațiile romantice heterosexuale ar avea origini în relațiile de același sex

scris de mână Foto: ronstik / Alamy / Alamy / Profimedia

De ce e important să nu uitați scrisul de mână

Scrisul de mână a devenit o raritate. Nu îl mai folosiți decât ocazional și atunci vă dați seama, cei mai mulți dintre voi, că, în lipsa exercițiului, scrieți de mână de parcă ați făcut clasele I-IV prin corespondență. Asta este, trăim în epoca tastaturii, fie portabilă, fie tactilă, iar textele și mesajele voastre așa se transmit. Spre exemplu, când ați mai scris de mână o scrisoare, pe care să o puneți la poștă și să vă rugați să ajungă unde trebuie?

Ba, ca să pună capac și să trimită și tastatura în manualele de istorie, nu mai departe de săptămâna trecută, un grup de cercetători de la Universitatea din Austin, SUA, a creat un dispozitiv non-invaziv care îți poate interpreta impulsurile din creier și să le transforme în text scris, grație inteligenței artificiale. Practic, scriitorii viitorului nici nu vor trebui să mai pună mâna pe stilou sau pe tastatură, vor trebui doar să se gândească și, eventual, să vorbească despre ceea ce vor să scrie.

Ideea este că, și dacă vom ajunge acolo, nu trebuie să cădeți pe spate de fericire că ai voștri copii nu vor mai trece prin corvoada orelor de caligrafie. Ba chiar e imperios necesar să o facă, la fel cum bine e să nu uitați nici voi scrisul de mână.

Scrisul de mână este un exercițiu extraordinar pentru dezvoltarea calităților motorii. Apoi, este extrem de util pentru îmbunătățirea memoriei. Aduceți-vă aminte copiuțele pe care le făceați la școală, ca un prim exemplu. Este că, după ce le scriați, nici nu mai aveați nevoie de ele pentru că deja vă rămăsese totul în memorie? În ordinea asta de idei, procesul învățării este strâns legat de complexitatea scrisului de mână. Cu cât veți scrie mai mult, cu atât tindeți să învățați și să rețineți mai ușor.

O altă informație care s-ar putea să vă prindă bine în vremurile astea în care acumulați stres cât pentru două vieți este cea care spune că scrisul de mână vă oferă o stare de bine. De aia și psihologii recomandă să scrieți doar pentru voi despre ceea ce vă frământă. În plus, este știut că scrisorile au un efect terapeutic și vă fac să vă simțiți mai bine, excepție făcând cazul când vă vin de la ANAF sau alte organisme care veghează la binele finanțelor voastre.

Am mai putea spune că scrisul stimulează gândirea. Apropo, cu cât scrieți mai repede și mai urât, zice-se că ați fi mai deștepți căci creierul vostru funcționează mai rapid decât o poate face mâna. A se vedea cazul doctorilor. Nu în ultimul rând, ca să scrieți de mână nu aveți nevoie de internet, de curent electric, baterii, tastatură șamd. Tot ce vă trebuie, old school, este un creion, o ascuțitoare și o foaie de hârtie. Încercați și nu o să vă pară rău!

Fotosinteza artificială, cheia cuceririi cosmosului

Fără fotosinteză, viața pe Terra nu ar fi existat niciodată în forma pe care o știm noi azi. Este un proces care a început acum cel puțin 2,3 miliarde de ani, grație evoluției unor microorganisme (eucariotele), de la care pleacă sinuoasa poveste evolutivă a tuturor formelor de viață actuale.

Astfel, pentru a putea spera la colonizarea altor planete din sistemul nostru solar, ba chiar și din alte sisteme solare, cumva trebuie să ducem procesul de fotosinteză acolo. Pe Stația Spațială Internațională, spre exemplu, oxigenul este produs prin electroliză, un proces prin care este folosită electricitatea obținută de la panourile solare pentru a separa apa în hidrogen și oxigen. Ca astronauții să nu plece cu tancul de apă după ei, același sistem este folosit pentru a converti dioxidul de carbon expirat de personalul SSI în apă și metan.

Ideea este că tehnologia amintită este una ineficientă atunci când vorbim de călătorii îndelungate, de baze permanent pe Lună, Marte sau unde mai vrem noi să ajungem. Practic, numai procesul electrolizei consumă circa o treime din întreaga energie folosită pe SSI.

O soluție la neajunsurile astea a fost oferită de un grup anglo-elvețian de cercetători într-un studiu publicat recent în Nature Communications. Oamenii de știință amintiți propun un dispozitiv care să înlocuiască clorofila din plante responsabilă de captarea energiei solare cu semiconductori care să îndeplinească aceeași funcție. Peste toate, dispozitivul propus de autorii studiului nu doar că are dimensiuni mai reduse decât ceea ce există pe SSI, ci este și mai eficient.

Pe scurt, el folosește energia solară fie pentru a recicla dioxidul de carbon și de a obține oxigen (pe Marte, atmosfera este compusă în proporție de 96% din dioxid de carbon), sau îl poate obține direct din solul lunar, regolit pe numele său. Este adevărat, recunosc oamenii de știință, că proiectul este doar în faza de proiect pe hârtie. Dar, odată pus în aplicare, ar putea avea implicații majore în ceea ce înseamnă colonizarea spațiului. Cum s-ar zice, în lipsa plantelor, putem folosi fotosinteza artificială pentru a ne crea un mediu cât mai asemenător cu cel terestru.

Relațiile romantice heterosexuale ar avea origini în relațiile de același sex

Nu vă impacientați, și noi am făcut ochii mari când am dat peste studiul ăsta din revista Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews dar, după ce l-am citit, ne-a mai venit inima la loc. Deși tot avem niște semne de întrebare după lecturare.

Ce vrea autorul să spună în opera sa, respectiv un cercetător de la Universitatea din Austin, Texas, este că relațiile de prietenie (a se sublinia acest termen) între indivizi de același sex au dus, în timp, la legăturile trainice între sexe opuse.

La ideea asta a ajuns autorul după ce a studiat mai bine de un deceniu cimpanzeii din Parcul Național Kibale din Uganda. Acolo, el a observat că aceste primate nu formează cupluri heterosexuale. În schimb, legăturile între masculi sunt trainice, durează chiar și peste un deceniu și includ conexiuni emoționale complexe.

Plecând de la observația asta, el prezumă că trebuie să existe o legătură între prieteniile și legăturile între personaje de același sex și relațiile heterosexuale dintr-un cuplu. Spre exemplu, el subliniază beneficiile unor astfel de legături: scăderea nivelului de stres, atașamentul, tendința de a îl ajuta pe cel de lângă tine șamd.

Posibil să aibă dreptate, mai ales că este primul studiu de acest gen. Până acum, toate comportamentele astea și posibilitatea ca ele să fi dus la ceva mult mai complex nu au fost analizate niciodată. În schimb, că e 100% la cert, asta nu o poate confirma nici măcar autorul studiului.

Dați Follow paginii noastre de Facebook, HotNews Science, pentru a putea primi direct, în timp real, cele mai noi informații și curiozități din lumea științei!

Sursa foto: profimediaimages.ro