Nusantara imagine din satelit Foto: Landsat/NASA/SWNS / SWNS / Profimedia

​h2: Indonezia va avea o nouă capitală, în condițiile în care Jakarta dispare sub ape

Autoritățile indoneziene au demarat încă din anul 2022 construcția unui oraș complet nou în jungla din Kalimantanul de Est, un oraș care, în luna august a acestui an, va fi declarat noua capitală a Indoneziei. Costurile proiectului se ridică la 35 de miliarde de dolari, iar inaugurarea de la 1 august (Ziua Națională a Indoneziei) nu reprezintă decât încheierea primei faze a construcțiilor.

Orașul, care va fi complet finalizat în anul 2045 (cu cea de a cincea etapă), va acoperi o arie de 2.560 de kilometri pătrați și va avea o populație de cel puțin 1.9 milioane de locuitori. Decizia construirii unei noi capitale vine pe fondul situației dramatice a Jakartei, capitală a Indoneziei din 1945 (anul proclamării independeței).

Studiile demarate încă din anul 2011 au arătat că Jakarta se scufundă sub nivelul mării cu o rată de 1 până la 15 centimetri pe an, în timp ce unele zone ajung să se scufunde cu aproape 28 de centimetri pe an. Situația aceasta, dublată de creșterea nivelului mărilor și oceanelor, va duce la o situație fără precedent, anume ca 95% din nordul orașului să fie sub ape până în anul 2050.

Specialiștii susțin că orașul se scufundă în principal din cauza exploatării excesive a pânzei de apă freatică (o situație similară cu cea din capitala Mexicului). În plus, Jakarta suferă din cauză poluării excesive, a suprapopulării, a lipsei apei potabile șamd.

Noua capitală, Nusantara, va fi complet diferită, cel puțin din declarațiile autorităților indoneziene. Transportul în oraș va fi asigurat în proporție de 80% de mijloace de transport în comun, energia va fi oferită din surse regenerabile, iar planurile urbanistice au fost elaborate astfel încât metropola să nu afecteze pădurile și zonele protejate din jurul său.

Există însă suficient de multe voci care acuză oficialitățile indoneziene de minciună. Construcțiile au început cu distrugerea pădurilor de mangrove din zonă și cu defrișarea unor părți importante din zonele protejate ale pădurii tropicale din Borneo. Apoi, numai construcția un oraș uriaș cum va fi Nusantara va produce la emisii poluante uriașe. Asta în timp ce infrastructura va afecta iremediabil pădurile virgine din Borneo.

Nu în ultimul rând, organizații ecologiste din toată lumea au tras deja un semnal de alarmă cu privire la impactul acestui proiect asupra populațiilor native din Borneo și la strămutarea triburilor în zone în care și-ar pierde identitatea.

Imaginile obținute de NASA prin satelit (foto) arată că lucrările avansează rapid, iar orașul are toate șansele să fie inaugurat la data propusă de autoritățile din Indonezia.

Rusia a lansat un nou satelit iranian pe orbita Terrei

Agenția Spațială Rusă (Roscosmos) a lansat un nou satelit iranian cu ajutorul unei rachete Soiuz, de la cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient, a anunțat televiziunea de stat iraniană, citată de Reuters.

Satelitul Pars 1 cântărește 134 de kilograme și, conform oficialilor de la Teheran, va fi folosit pentru a studia topografia Iranului, el fiind capabil să observe 95% din suprafața țării. Lansarea vine la doar doi ani după ce Rusia a ajutat Iranul să plaseze pe orbita Terrei un alt satelit, botezat Khayyam.

Pars 1 a fost proiectat de Institutul de Cercetare Spațială din Iran și a fost plasat pe orbita joasă a Terrei, la o altitudine de 500 de kilometri. Alături de el, Roscosmos a lansat în spațiu și 18 sateliți de producție rusească.

Peste 1 miliard de persoane suferă de obezitate

Numărul copiilor, adolescenților și adulților care suferă de obezitate a atins, pentru prima dată în istoria omenirii, valoarea de un miliard, se arată într-o analiză globală publicată în revista The Lancet. Informația confirmă faptul că obezitatea a devenit cea mai răspândită afecțiune de pe glob.

Datele oferite de autorii studiului arată că, în rândul tinerilor (copii și adolescenți), rata obezității a crescut de patru ori în prezent față de nivelul din anul 1990. Printre adulți, rata s-a dublat în cazul femeilor și s-a triplat în cazul bărbaților. Oficial, 159 de copii și adolescenți sufereau de obezitate în anul 2022, în timp ce numărul adulților era de 879 de milioane.

Cele mai afectate țări de pe glob sunt cele din Micronezia (Tonga, Samoa Americană, Nauru șamd.) acolo unde peste 60% din populație este afectată de obezitate. În SUA, de asemenea, cifrele au crescut alarmant. Din 1990 și până în anul 2022, procentul femeilor care suferă de obezitate a ajuns de la 2,2 % la 43,8 %, în timp ce acela al bărbaților a crescut de la 16,9% la 41,6%. Practic, aproape jumătate din populația SUA este obeză.

În Marea Britanie, statisticile sunt, de asemenea, îngrijorătoare. Rata obezității la femei a crescut de la 13,8% în 1990, la 28,3% în 2022. De asemenea, cea a bărbaților a ajuns la 26,9%, în condițiile în care, în 1990, era de doar 10.7%.

Nu doar țările occidentale sunt afectate de această boală. În China, spre exemplu, statiscile arată o creștere a numprului de obezi de la 2% la 7,8% în cazul femeilor, și de la 0,8% la 8,9% în ceea ce îi privește pe bărbați. În India, de asemenea, procentul a crescut de la 0,5% la 5,4% (bărbați) și de la 1,2% la 9,8% (femei).

La polul opus se află țări precum Eritrea sau Timorul de Est, acolo unde peste 20% din populație este subnutrită.

Autorii studiului subliniază faptul că datele sunt estimative, atâta vreme cât în unele țări de pe glob nu există studii care să ofere o imagine asupra sănătății populației, în timp ce în altele a fost extrem de dificil de obținut date privind anumite grupe de vârstă (copii cu vârsta de 5-9 ani sau adulți cu vârsta de peste 65 de ani). Astfel, numărul persoanelor afectate de obezitate ar putea fi chiar mai mare decât se arată în studiu.