VIDEO Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a fost lansata cu succes/ "Starman" si o Tesla rosie in drumul spre Marte

"Wow, ai vazut asta? A fost grozav", a spus Lauren Lyons de la SpaceX in timp ce urmareau dara alba lasata de puternicele motoare ale rachetei. Falcon Havey transporta catre Marte un manechin, Starman, care "conduce" o masina electrica Tesla de culoare rosie, intr-o calatorie ce va dura aproximativ 6 luni.Dupa doua minute de zbor, doua din cele trei propulsoare s-au stins inainte de a se intoarce pe Pamant unde au aterizat vertical. Al treilea propulsor avea sa aterizeze mai tarziu pe o barja plutitoare pe Oceanul Atlantic facand ca succesul lui Elon Musk sa fie unul total.Directorul Elon Musk a postat mai multe imagini din interiorul rachetei (n.r. vezi video in text). In una dintre imagini, se poate vedea cum pe bordul masinii scrie "Don't Panic!/Nu intra in panica", o replica din cartea lui Douglas Adams "Hitchhiker's Guide to the Galaxy/Ghidul autostopistului galactic", potrivit news.ro. La decolare, din masina s-a auzit melodia ''Space Oddity'' a regretatului David Bowie.Falcon Heavy este cel mai recent progres al companiei SpaceX si reprezinta un pas inainte pentru planurile companiei de a trimite oameni pe Marte.Nu doar ca Falcon Heavy va putea transporta de doua ori mai multa incarcatura pe orbita decat cel mai puternic competitor al sau - Delta IV Heavy- dar va face acest lucru cu costuri mult mai mici, potrivit informeaza NPR Banii investiti in producerea vehicului spatial de lansare se ridica la aproximativ 90 de milioane de dolari, informeaza John Holst, analist al Space Foundation. Potrivit acestuia, compania a realizat 18 lansari in decursul anului 2017, "acaparand aproape 20% din piata globala"."Aceasta este cu adevarat o racheta imensa", a declarat Elon Musk, fondatorul companiei, in 2011, mentionand ca designul vehiculului spatial va permite transportul unei cantitati mai mari decat un Boeing 737, complet incarcat cu pasageri, bagaje si combustibil.Aceasta realizare reprezinta un progres semnificativ pentru companie, racheta dispunand de o incarcatura utila mai mare decat a oricarui alt vehicul din istorie, fiind depasita la cifre doar de Saturn V, racheta utilizata de NASA in cadrul programelor Apollo si Skylab.