VIDEO Robotii au avut propria competitie la Jocurile Olimpice de iarna

Olimpiada de iarna din acest an, din PyeongChang, gazduieste un eveniment inedit, prin care se vrea ilustrarea abilitatilor sportive ale tehnologiei robotice. Robotii schiori concureaza in cadrul propriului campionat de schi, scrie The Verge. In cadrul competitiei, care poarta denumirea "Edge of Robot: Ski Robot Challenge", au concurat opt echipe de robotica din cadrul mai multor universitati, institute si companii private. Premiul de 10.000 de dolari va fi acordat echipei al carei robot va obtine cel mai bun timp si va evita obstacolele de pe partie.Cursa de 80 de metri de schi alpin s-a desfasurat la Welli Hilli Ski Resort, locatie aflata la o ora distanta de Jocurile Olimpice de iarna din PyeonChang.Din cauza temperaturilor joase, care au afectat functionalitatea robotilor, multe masinarii au ajuns mai degraba sa se rostogoleasca pe partie, decat sa se deplaseze conform planului.Pentru a se califica in competitie, robotii creati trebuiau sa respecte cateva cerinte de baza. Robotii umanoizi trebuiau sa poata sta pe doua picioare si sa aiba articulatii asemanatoare coatelor si genunchilor. De asemenea, masinariile trebuiau sa aiba inaltimea de minim 50 de centimetri.Robotul este programat sa imite miscarile umane, fiind actionat de 21 de motoare. Acesta dispune de senzori cu ajutorul carora poate recunoaste culoarea rosie si albastra a puctelor de trecere, numite "porti".