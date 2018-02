Inteligenta artificiala a Google poate prezice bolile cardiovasculare prin scanarea ochiului

Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista "Nature Biomedical Engineering", filiala companiei - Verily - a propus o metoda prin care pot fi prezise bolile cardiovasculare, cu ajutorul scanarii fundului de ochi. Cand aceasta portiune a ochiului este scanata cu ajutorul unui microscop si al unei camere, ea le poate oferi medicilor o idee cu privire la varsta pacientului, la tensiunea sa arteriala, nivelul colesterolului din organism, dar si daca acesta fumeaza si daca exista probabilitatea a sufere de pe urma unei boli a inimii.Sistemul creat de Google a fost antrenat cu ajutorul datelor provenite de la aproape 300.000 de pacienti. Pe baza acestora, masinaria poate detecta cu o acuratete de 70% daca persoana va suferi un eveniment cardiovascular in urmatorii cinci ani.Desi cercetatorii constientizeaza ca sistemul dispune de cateva limitari, care trebuie sa fie rezolvate, rezultatele sunt promitatoare, iar lucrarea celor de la Verily ar putea face mai accesibile testele pentru afectiunile cardiovasculare.