Jocul creat de cercetatorii de la Cambridge te antreneaza sa detectezi stirile false din mediul online

Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian. Jocul, numit "Bad News", creat de cercetatorii de la Cambridge, are menirea de a ajuta publicul sa inteleaga implicatiile stirilor false si sa detecteze cu usurinta aceste practici. In acest fel oamenii vor deveni imuni la raspandirea neadevarurilor. "Ideea este ca odata ce ai observat tacticile si le-ai folosit in joc, iti creste rezistenta", a afirmat Sander van der Linden, directorul Cambridge Social Decision-Making Lab. "Bad News" poate fi jucat accesand urmatorul link. "Ne dorim ca publicul sa invete ce fac acesti oameni punandu-se in locul lor". Jucatorii trebuie sa se integreze intre utilizatorii virtuali de pe Twitter si sa modifice adevarul, introducand minciuni si distragandu-le atentia atunci cand urmeaza sa fie demascat. Toate acestea in timp ce incearca sa isi mentina credibilitatea in ochii audientei.Jocul imparte arta subminarii adevarului in sase strategii cheie. Odata ce jucatorul a inteles arta fiecareia in parte este recompensat cu o insigna. In cadrul unei runde, jucatorii pot opta sa il impersoneze pe presedintele SUA si sa scrie un tweet de pe un profil fals, scriu aceleasi surse.Pentru urmatoarele sase luni, autorul initiativei va colecta informatii despre joc, inclusiv scorurile si raspunsurile jucatorilor la intrebarile care le analizeaza abilitatea de a identifica tacticile. Intrebat daca exista vreun risc ca jocul sa duca la raspandirea stirilor false, van der Linden a declarat ca "Merita sa ne luam un astfel de risc, tinand cont de faptul ca putem educa multi oameni prin intermediul lui".