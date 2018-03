VIDEO Un robot a rezolvat cubul Rubik in sub jumatate de secunda

Cubul Rubik, rezolvat in 0,38 secunde

Robotul care a stabilit noul record de 0,38 secunde a fost creat de doi cercetatori din SUA: Ben Katz, (student la Massachusetts Institute of Technology) si Jared Di Carlo.Recordul precedent apartinea unui robot creat de un inginer german si era de 0,63 secunde, iar la robotul care a stabilit recordul au fost folosite motoare mai bune.Configuratia cubului a putut fi recunoscuta de sistem datorita a doua camere PlayStation Eye, dar pana la stabilirea recordului robotul a distrus cateva cuburi din cauza modului in care le-a manevrat.Sistemul a avut dificultati in a face diferenta intre elemente rosii si cele portocalii ale cubului, astfel ca cele portocalii au fost date cu marker negru.