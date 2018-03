"Ecranele" afecteaza grav somnul tinerilor

Un studiu realizat in randul tinerilor intre 15-24 de ani arata ca acestia dorm foarte putin. Mai putin de sapte ore pe noapte pe saptamana pentru 38% din tinerii de 15-24 de ani, in timp ce specialistii recomanda intre sapte si zece ore de somn, potrivit Le Monde. Deci este vorba despre o lipsa grava de somn, alerteaza cercetarea facuta publica de Institutul National al Somnului si Vigilentei (INSV) cu ocazia editiei a 18-a a Zilei somnului. Ancheta a fost realizata de OpinionWay pe un esantion de 1014 tineri intre 15-24 de ani in decembrie 2017. "In cazul a aproximativ 88% dintre acestia lipsa de somn este asociata cu cu nervozitatea, oboseala si somnolenta, explica neurologul Joelle Adrien, presedintele INSV.Efectele nefaste ale insuficientei de somn asupra sanatatii psihice si mentale sunt bine identificate: o scadere a performantei cognitive si a rezultatelor scolare, afectiuni ale metabolismului, supraponderabilitate, probleme cardio-vasculare, functionare deficitara a sistemului imunitar, oboseala, depresie sau anxietate.Legatura dintre utilizarea excesiva a "ecranelor" si problemele cu somnul a fost descoperita: "Activitatile interactive pun tinerii intr-o stare de tensiune si de excitare care amana incetinirea acivitatii organismului ce anunta instalarea somnului", subliniaza pneumologul Maria Pia d' Ortho pentru INSV.